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俄烏戰爭終結全球化：美、墨、巴西、東南亞受惠

編譯季晶晶／綜合報導
全球資產管理龍頭貝萊德的執行長芬克指出，俄烏戰爭終結全球化 。（路透）
全球資產管理龍頭貝萊德的執行長芬克指出，俄烏戰爭終結全球化 。（路透）

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的執行長芬克（Larry Fink）發表年度致股東函警告，俄烏戰爭促成企業退出全球供應鏈，將重塑全球經濟並進一步推高通膨。中國製造業的地位有可能因此被東南亞取而代之。這場戰爭也將加速能源轉型和數位貨幣發展。

芬克說：「俄羅斯入侵烏克蘭已終結我們過去30年間經歷的全球化。」

俄烏戰爭的立即影響是俄羅斯被隔絕於資本市場外，而芬克預測，「政府與企業也將更廣泛地評估，他們對其他國家的倚賴程度。這可能促成各家公司將更多業務轉移回到國內或鄰國，導致企業更快撤出一些國家」。

雖然沒有說明指涉的是哪些特定國家，但芬克寫道，「墨西哥、巴西、美國，或東南亞地區的製造中心將受益」。英國的金融時報報導，後者可能取代中國的地位。

在長達10頁的信函裡，芬克也提到這場戰爭對能源轉型和加密貨幣的影響。他說，雖然短期內，找尋俄羅斯石油和天然氣的替代品，「無可避免會拖慢」邁向淨零碳排的速度，但長期而言，會加速能源轉型，因為化石燃料漲價，會讓更多的再生能源在價格上更具競爭力。

在加密貨幣方面，芬克認為，戰爭可能促使各國重新考慮他們對傳統貨幣和支付體系的仰賴，對加速數位貨幣的發展有「潛在影響」。他指出，「精心設計的全球數位支付系統可強化跨國交易結算、降低洗錢和貪腐的風險」。

貨幣 俄羅斯 東南亞

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