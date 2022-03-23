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油價升+憂通膨 道指跌近450點

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想了解經濟有多優？觀察這項美股領先指標

文／張大仁
道瓊運輸類股向來是經濟領先指標。（歐新社）
道瓊運輸類股向來是經濟領先指標。（歐新社）

華爾街有個好兆頭：運輸類股今年領漲美股，這對整體經濟來說可能是個好消息。

道瓊運輸平均指數(DJT)由20支股票組成，包括重點鐵路、卡車運輸、航空公司和貨運公司，本月上漲約7%，全年持平。

與此同時，由於投資者對利率上升和通貨膨脹益發緊張的同時，成份股包括藍籌股蘋果公司、可口可樂和迪士尼的熱門焦點道瓊工業指數，今年以來下跌5%。

當道瓊運輸指數的表現優於其他市場時，這通常被視為一個正面的宏觀經濟指標。

這代表了消費者正從亞馬遜和沃爾瑪採購大量需要運送到倉庫和零售商的東西；也代表人們又開始旅遊，無論是休閒還是商務。

租車公司Avis Budget、聯合太平洋鐵路公司、貨運公司JB Hunt以及阿拉斯加航空、西南航空和捷藍航空，是今年表現最好的運輸股票。

在能源價格飆升情況下，交通類股的強勢更為顯著。在美國，石油價格飆升超過50%，達到每桶115元左右。

當然，運輸業也存在潛在問題。其中包括供應鏈困境、卡車司機勞動力短缺以及由此產生的高工資需求以及最近新冠病例激增。

但多數運輸公司已經能夠承受這些壓力，因為2021年經濟的全面反彈抵消了這一行的大部分挑戰。

阿拉斯加航空營收長兼商務長哈里森(Andrew Harrison)在該公司1月財報電話會議上表示，「旅遊需求繼續朝著正確的方向發展。」

他補充說：「春夏旅遊應以休閒為主，也受惠於商務和國際旅遊的進一步解鎖。」

美國人也在購買更多東西，這對鐵路、卡車司機和其他航運公司來說是個好消息。

聯合太平洋公司CEO佛里茲(Lance Fritz)在1月該公司財報電話會議上告訴分析師：「消費者如潮水般湧來，口袋麥克麥克。因此，只要他們的信心沒有受到影響，似乎就準備全年繼續購買。」

他補充說：「許多同行對市場看來相當不錯感到非常有信心。」他點名住房和建築市場的高管們對2022年的前景仍然持樂觀態度。

雖然很難找到司機，貨運公司JB Hunt也很樂觀。商務長辛普森(Shelley Simpson)在1月該公司最近一次財報電話會議上表示，「對於我們的客戶整體而言？我想說，我們所有服務的需求都非常強勁。」

供應鏈挑戰也沒有對承運者造成太大傷害。

海運和物流公司Matson的CEO考克斯(Matthew Cox)在2月與分析師的財報電話會議上表示，「消費趨勢依然高漲，零售和電子商務需求依然強勁。」

Matson股價今年來飆升33%，成為道瓊運輸平均指數中表現最好的股票之一。

話雖如此，並非所有運輸公司的股價都會上漲。聯邦快遞今年來下跌近15%，成為道瓊運輸類股表現最差的股票之一。聯邦快遞上季獲利低於預期，主要是受到勞動力成本上升和燃料價格上漲的打擊。

道瓊 股票 指數

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