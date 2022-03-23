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油價升+憂通膨 道指跌近450點

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油價升+憂通膨 道指跌近450點

財經新聞組／綜合報導
因油價上漲，再度引發通膨擔憂，美股下跌。(美聯社)
因油價上漲，再度引發通膨擔憂，美股下跌。(美聯社)

油價上漲，再度引發通膨擔憂，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌448.96點或1.29%至3萬4538.5點。史坦普500指數下跌55.37點或1.23%至4456.24點。那斯達克綜合指數下跌186.21點或1.32%至1萬3922.6點。

交易員消化了有關烏克蘭與俄羅斯戰爭的最新消息。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲其他國家對俄羅斯施加更大壓力，因為衝突似乎進入僵局。

油價小幅走高，國際石油指標布蘭特原油上漲逾5%達每桶121元。美國原油上漲約5%至每桶近115元。

10年期美國國債殖利率突破2.41%，創2019年5月來最高水平。指標利率本周飆升，因聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)誓言要積極應對通膨。Fed上周自2018年以來首次升息。

Cresset Capital投資長阿比林(Jack Ablin)表示，「市場仍在努力尋找立足點。」「很難衡量走升的利率將如何影響通膨、經濟和獲利成長，然後再加上一場限制石油生產的戰爭。」

由於油價上漲，能源股走升。Hess和Diamondback Energy在史指中漲幅居前，分別上漲4.59%和3.85%。

通用磨坊在公布優於預期的上季業績並調升全年展望後上漲2.49%。

下跌的個股，在預測第2財季獲利和營收低於預期後，Adobe下跌9.34%。

華爾街22日走強，道指上漲超過250點，史指上漲1.1%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「今天有點喘息的空間，但喘息的確代表股市有能力繼續走高。」

所有三大股指本月可望收高逾1%。自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，史指已收復所有跌幅。

然而，知名的激進投資客伊坎(Carl Icahn)22日表示，經濟衰退可能即將到來，「我認為很可能會出現經濟衰退，甚至更糟。」

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