美法院判決出爐 中興通訊23日復牌A股漲停

中興通訊23日下午恢復交易，A股直接漲停板，H股一度飆漲達60.03%。路透

中國電訊設備廠中興通訊23日公告，收到美國法院判決裁定不予撤銷公司的緩刑期，且不附加任何處罰，原本停牌的中興通訊23日下午復牌後，A股直接攻上漲停，H股更一度飆漲60.03%，截至發稿為每股19.76港元。

據了解，中興通訊在2017年就非法運送美國科技到伊朗 和北韓 一案認罪。中興通訊先前因被控串謀簽證 詐欺，將中國公民送到美國為該公司進行研究，違反了緩刑規定。

澎湃新聞報導，公告指出，於美國時間3月22日收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期（即緩刑期將於原定的3月22日美國時間屆滿）且不附加任何處罰。中興通訊隨即向深圳證券交易所申請，該公司A股於23日下午開市起復牌。

做出判決的美國法官表示，他發現有關串謀進行簽證欺詐是事實，但他決定不對中興通訊採取進一步的行動，因該公司已就重罪被處以最高緩刑期。

中興通訊強調，公司致力於打造全球一流合規的企業，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面開展合規體系建設。公司對合規管理體系的有效運作及持續完善充滿信心，將一如既往地履行對全球客戶、員工、股東及合作夥伴的責任，並積極推動全球ICT產業創新和可持續發展。