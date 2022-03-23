製造商出貨避開俄羅斯不走陸運 恐加劇海運塞港亂象

圖為中歐鐵路的一節火車停靠在武漢的資料照片。(路透)

出口商和物流業者有100多萬個貨櫃，原本打算走全長6000英里、途經俄羅斯 的中歐鐵路，現在改採海運路線，不僅增加貨運成本，還可能加劇全球供應鏈 亂象。

運送汽車、車用零組件、筆記型電腦、智慧手機等產品的公司，現在都設法避開經過俄羅斯或俄烏交戰區的陸運路線。除安全風險和制裁相關困擾外，業者也擔心歐洲客戶可能杯葛經俄羅斯鐵路運輸的貨物。

德迅集團（Kuehn + Nagel）亞太區資深副總裁Marcus Balzereit表示，這家總部在瑞士的歐洲大型貨運代理商，準備拒收從中國大陸經鐵路運輸抵達歐洲的貨物。駐芝加哥的物流業訊息供應商FourKites總經理Glenn Koepke說，部分公司開始改採海運。

這增加了一些大港口的擁塞情況，它們在疫情期間出現的人力短缺現象都還沒完全解決，全球供應鏈承受的壓力因此進一步攀高。Balzereit說，即使成本增加，海空聯運可能有助一些車廠和高科技電子產品製造商防範生產中斷。

駐首爾的南韓信榮證券 運輸分析師Um Kyung-a表示，「在這種時候，公司更看重貨物順利抵達，即使運費較貴。對他們來說，更重要的是生產不會中斷」。

人民日報旗下證券時報本周稍早報導，自中國大連港出發、目的地是歐洲的鐵路出口貨運量，自3月起就「大幅減少」。今年的前兩個月，出貨量還平均成長70%以上。