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美元漲勢估接近頂峰 日圓貶至6年新低

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓一度觸及六年新低到121.03日圓。（路透）
日圓一度觸及六年新低到121.03日圓。（路透）

隨著日本央行重申其保持超寬鬆貨幣政策不變的立場，日圓周二繼續走軟。美元指數則小幅走低，因聯準會（Fed）鮑爾的談話給美元帶來的提振消退，且股市上揚扶助增強風險胃口。 巴克萊預測，美元漲勢可能已接近頂峰，下半年將會走弱 。

日圓觸及六年新低121.03日圓，尾盤兌美元跌1.1%，報120.80日圓。

日圓兌其他貨幣亦承壓，歐元兌日圓觸及五個月高位133.33日圓，尾盤升1.2%，報133.17。日圓兌瑞郎跌至逾六年半低點128.91，尾盤升1.48%，至128.89日圓。

期權、銀行和交叉匯率相關的買盤推動美元兌日圓一度升至121.03日圓的盤中高點；漲勢在始於2002年的下降趨勢線附近受阻，不過仍然上看2016年1月高點121.69一線。

美元指數周二微跌0.01%至98.493，歐元兌美元升值0.1%，至1.1028美元。過去一個月，隨著烏克蘭衝突升級，導致能源價格上漲，歐元走弱。歐洲央行總裁拉加德周一表示，美聯儲和歐洲央行的行動將不同步，因為烏克蘭戰爭對各自經濟的影響截然不同。英鎊兌美元升值0.7%，報1.326美元。

據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，交易商預計聯準會在5月會議上升息50個基點的機率為61.6%，高於一周前的略高於50%的水平。

巴克萊表示，隨著美國經濟的相對出色表現消退，以及投資人的風險偏好改善，美元未來幾個月可能會先走高，然後在今年下半年走弱。

策略師們Aroop Chatterjee、Ashish Agrawal和Themistoklis Fiotakis 周二在給客戶的一份報告中寫道，雖然貨幣政策收緊，美國經濟富有韌性，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭刺激避險需求，都會給美元帶來短期支撐，但隨著全球經濟成長改善，這種狀況可能會逆轉。美元高估、倉位擁擠、高經常項目逆差也將在今年下半年對美元構成壓力。

「我們預計，風險偏好趨穩和全球經濟周期延續將有助於減少美元的避險買盤，並削弱美國的相對更強表現，」他們寫道。 「這可能導致美元在2022年下半年出現更廣泛的貶值。」

在聯準會升息完全在匯率中反映之後， 美元也往往走弱。

「聯儲會緊縮是美元走強的主要驅動力，並且正越來越多地反映在價格上。歷史經驗表明，一旦它被完全消化，其他因素就會發揮作用，」Fiotakis說。「在市場反映升息的高峰期過後，大宗商品出口國的貿易條件改善，許多新興市場的高殖利率，以及其他主要央行接連升息，將推動美元從昂貴的位置貶值。」

央行 升息 烏克蘭

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