調高升息預期 股指紓壓反彈

交易員消化了聯準會主席鮑爾的最新升息言論，美股出現反彈。(美聯社)

交易員消化了聯準會(Fed)主席鮑爾 的最新升息 言論，美股出現反彈。

道瓊工業平均指數上漲254.47點或0.74%至3萬4807.46點。史坦普500指數上漲50.43點或1.13%至4511.61點。那斯達克綜合指數上漲270.36點或1.95%至1萬4108.82點。

由於鮑爾表示「通膨太高」，並誓言要採取「必要措施」抑制通膨，股市21日走勢震盪。Fed上周自2018年以來首次升息。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)表示，「結果預期比事實來得更糟，而昨天的訊息讓我們開始做最壞的準備，但也做最好的打算。」

有些市場投資客調高對升息的預期，因為鮑爾表示Fed的基準利率的調升幅度可能比先前預測的更大。

鮑爾21日對全國商業經濟協會表示：「如果我們得出結論認為在一次或多次會議上通過將聯邦基金利率提高超過25個基點來採取更積極的行動是合適的，我們就會這樣做。」1個基點等於0.01個百分點。

高盛21日將5月和6月Fed會議升息幅度預測調升至50個基點。瑞銀首席美國經濟學家平格爾(Jonathan Pingle)同日在報告中表示，「我們認為升息50個基點的可能性正在上升。」

指標10年期美國國債殖利率 22日觸及2.392%的盤中高點，為2019年5月以來最高水平。

銀行股隨利率上漲。摩根大通上漲2.12%，美國商銀上漲3.1%。

在鮑爾發表評論後，表現不佳的科技股22日反彈。科技巨頭Alphabet、Meta和亞馬遜均上漲超過2.1%，為指數提供支撐。

Nike上漲2.36%，該零售商發布財報指出，受北美強勁需求的提振，其第3財季的營收和獲利均超出預期。

投資人繼續關注東歐局勢，拜登總統表示，隨著與烏克蘭的戰爭接近僵局，俄羅斯總統普亭已被「逼入牆角」。

3大股指本月可望以正值結束。史指3月以來上漲3.1%，而道指和那指分別上漲超過2%。