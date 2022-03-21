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美日央行鷹鴿差距拉大 日圓6年來首度貶破120關卡

編譯葉亭均／綜合外電
(路透)
(路透)

日圓匯率22日盤中貶至120日圓兌1美元水準，觸及逾六年低點，此時投資人預期聯準會（Fed）採取更積極的升息行動，凸顯出美、日貨幣政策和債券殖利率的分歧。

日圓兌美元匯率22日盤中貶值0.5%，報120.08日圓，為2016年2月以來首見貶破120日圓價位。日圓新一波賣壓是由聯準會主席鮑爾的鷹派言論所引發，鮑爾21日表示央行已準備好以更大幅度升息來平抑通膨，若有必要，下次的會議將升息2碼。

日圓兌美元匯價過去幾周一直維持在115日圓價位，但面臨美國開始升息的壓力。同時間，日銀堅守超寬鬆貨幣政策，讓日圓吸引力降低。

日銀總裁黑田東彥21日在國會的發言仍堅守超寬鬆貨幣政策承諾。他說，消費者通膨預期加速，因為一些企業把上揚的能源和糧食成本轉嫁給消費者，「這類由成本推升的通膨長期將衝擊經濟，因為損害企業獲利和家庭實質所得」。

黑田說，雖然名目薪資可能「相當顯著」調升，但消費者通膨上升可能藉由壓低經物價調整後的實質薪資，減損家庭的購買力。

黑田說：「由於近期物價的發展情況，我們必須有耐心地維持我們強大的貨幣寬鬆。」

Aozora Bank外匯產品經理Akira Moroga表示：「美國公債殖利率在鮑爾談話後上升，黑田東彥顯然承認當前日圓疲軟，以及油價持續走高加劇對日本貿易逆差的擔憂，這些都是日圓賣盤的理由。」「短線焦點是美元兌日圓能否維持120日圓這一水準，然後逐步試探上行。」

日本在全球央行政策正常化浪潮中特立獨行，這令日圓承壓。俄烏戰爭導致供應吃緊，導致全球商品和能源價格飆升，連帶使日本的進口成本激增，令貿易收支惡化，也讓日圓的疲態加深。

投資人正關注日本當局加強口頭干預以遏制日圓跌勢的跡象。黑田東彥上周五表示，財務省負責匯率事務，另外，財務大臣鈴木俊一表示，他將繼續密切關注日圓疲軟對經濟的影響，並強調外匯市場穩定的重要性。

升息 貨幣 日本

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