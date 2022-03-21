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美元轉強因鮑爾放鷹 日圓匯率觸及六年低點

編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌一籃子主要貨幣走強，此前聯準會（Fed）主席鮑爾演說，表示若有必要，下次會議可能升息2碼以遏制通膨，這為Fed採取更積極的貨幣政策路徑打開了大門。

美元指數上揚0.27%至98.49。

歐元兌美元貶值跌0.32%，至1.1016美元。

美元兌日圓22日盤初升值0.15%至119.65日圓，為2016年2月以來最高。

美元21日稍早在小幅漲跌之間波動，在亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）談話後小幅走軟。他表示，預期今年將升息六次，2023年將升息兩次，這反映他的立場比大多數同僚更為鴿派，主要是擔心俄羅斯和烏克蘭衝突對美國經濟的影響。

但在鮑爾表示，Fed必須「迅速」採取行動控制過高的通膨，並將在必要時以高於一般水準的升息幅度來實現這一目標後，美元走強。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Sameer Samana表示：「他一遍又一遍地說著同樣的話，那就是我們必須把通膨降下來，不管要付出什麼代價，這就是我們要做的事。不幸的是，市場還在固守過去的常規，即他們每次只會升息25個基點。」

他說：「Fed正在重寫劇本，即我們可能不得不每次會議都升息，我們的升息幅度可能不得不超過25個基點，我們可能不得不升息和量化緊縮同步進行。」

儘管全球許多央行都在升息，但日銀（日本央行）上周五維持大規模刺激計劃和利率不變，同時警告說，烏克蘭危機為脆弱的經濟復甦帶來的風險提高。央行立場的差異導致日圓走軟，日圓兌美元觸抵六年低點。

在加密貨幣方面，比特幣跌1.84%，至40,973.32美元；以太幣下跌1.33%，至2,908.60美元。

升息 央行 貨幣

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