鮑爾說通膨太高 道指中止連五升

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)對通膨飆升發出警告並誓言採取強硬行動後，美股大幅波動，股指跌至當日低點。美聯社

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)對通膨飆升發出警告並誓言採取強硬行動後，美股大幅波動，股指跌至當日低點。

道瓊工業平均指數下跌201.94點或0.58%收3萬4552.99點，道指盤中最低下跌逾400點，中止連5個交易日竹升勢。史坦普500指數小幅下跌1.94點或0.04%至4461.18點，盤中最高曾上漲0.4%。那斯達克綜合指數下跌55.38點或0.4%至1萬3838.46點。

鮑爾表示，「通膨太高了」，並承諾採取「必要措施」控制物價。他指出，如有必要，升息 可能會從傳統的25個基點轉變為更激進的50個基點。Fed上周自2018年以來首次升息。

上周，三大股指創下2020年11月以來最佳單周表現，主要受成長股提振。

摩根史坦利分析師威爾森(Michael Wilson)在報告中表示，「過去一周美股的漲勢是史上最大漲幅之一。雖然它可能會再走高一點，但我們仍然認為這仍然是個熊市，將利用這種優勢來加強防禦性。」

中國東方航空的一架波音737客機21日墜毀，波音下跌3.63%，拖累道指。

利率上升似乎打擊了科技股，指標10年期國債殖利率攀升逾15個基點達到2.3%。臉書母公司Meta下跌2.31%，微軟略跌0.42%。

在上升個股方面，隨著油價上漲，能源股走升。西方石油和馬拉松石油在史指漲幅居前，漲幅均超過8.4%。

布蘭特原油上漲逾7%超過每桶115元，因為歐盟國家考慮加入美國對俄羅斯 石油的禁運。

史指上周收復近半的修正跌幅，因為投資人在Fed升息中獲得高度預期的明確性。Fed表示，將在今年剩餘的6次會議上升息。

市場參與者也關注俄羅斯和烏克蘭 之間的戰爭。烏克蘭總統澤連斯基警告，如果與俄羅斯領導人普丁的和平談判失敗，這將意味著「第三次世界大戰」的開始。

烏克蘭和俄羅斯官員斷斷續續地舉行和平談判，但未能取得關鍵讓步。烏克蘭還拒絕了將馬里烏波爾市交給俄羅斯軍隊的最後通牒。

投資人還在評估由於新興變種病毒導致歐洲新冠病例的增加。

Wolfe Research分析師申耶克(Chris Senyek)在報告中表示：「我們認為地緣政治局勢仍然非常不穩定，通膨應該會繼續升溫，而且成長前景正在減弱，因此波段底部仍會持續下探。」