晶片製造商擴產受限 關鍵設備未來兩年短缺

晶片製造設備未來兩年可能出現短缺，晶片製造商數十億美元的擴產計畫可能受限。路透

英國的金融時報引述晶片 晶片光刻機權威製造商艾司摩爾（ASML）執行長韋尼克（Peter Wennink）的說法報導，晶片製造商數十億美元的擴產計畫將因未來兩年關鍵設備短缺而被掣肘。

韋尼克警告：「明年和後年會出現（設備）短缺。我們的機器今年出貨會比去年多，明年比今年多，但如果看需求曲線，數量並不夠。我們必須大幅提高產能達到50%以上。那需要時間。」艾司摩爾是半導體製造設備的領導供應商。

根據韋尼克，艾司摩爾正與供應商一起評估如何提高產能。目前還不清楚所需的投資 規模。艾司摩爾有700家產品相關的供應商，其中200家至關重要。

此時正值半導體產業加速投資擴產，以解決全球晶片荒，並滿足激增的需求。分析師預估，半導體市場的規模將在2030年上看1兆美元。

美歐各國都計劃提供數百億美元支持晶片製造，以減少對亞洲晶圓廠的倚賴。美國英特爾（Intel）執行長基辛格承認，設備短缺對該公司擴產規畫造成挑戰，但他強調還有時間可以解決問題，因為興建廠房要兩年，第三、四年才開始添置設備。

韋尼克同意仍有時間可擴產，許多新設備不到2024年不會上線。但他解釋，事情沒有想像地簡單，例如艾司摩爾最複雜的零部件是德國 蔡司（Carl Zeiss）生產的光學鏡頭，但蔡司想增產的話，必須加蓋廠房，那就要先為此申請許可、再著手設廠，工廠蓋好之後，再訂購生產設備，雇用人手等等，整個過程環環相扣，「需時超過12個月」。