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北美化肥運輸受阻 加拿大太平洋鐵路停工又擾供應鏈

編譯黃淑玲／綜合外電
加拿大太平洋鐵路公司在多倫多的場站。 路透
加拿大太平洋鐵路公司在多倫多的場站。 路透

因為勞資協商陷入僵局，加拿大太平洋鐵路公司的火車周日（20日）早上起暫停行駛，影響到全球化學肥料運輸。

代表3,000多名列車員、工程師和場站工人的加拿大鐵路駕駛員工會TCRC與加拿大太平洋鐵路去年9月就開始協商，勞方要求提高薪資、年金福利與更多的休息時間。

加拿大勞工部長一位發言人表示，在聯邦調解員在場協助之下，勞資雙方周日下午已經重啟談判。加拿大太平洋鐵路公司說，新的勞動契約再談不攏的話，公司傾向轉以有法律規束力的仲裁程序解決。

華爾街日報報導，工會一開始發新聞稿說，鐵路運輸暫停是資方發動閉廠停工，後來修正這同時是資方停工和勞方罷工。加拿大太平洋鐵路發言人Patrick Waldron表示，公司還在談判桌上等工會對新方案的回應，工會卻發新聞稱公司發動停工；他批評工會完全無視將對供應鏈造成的傷害。工會則是沒有回應置評請求。

加拿大太平洋鐵路公司是北美第六大鐵路運輸業者，服務區域橫跨全加以及美國的中部幾個州，主要運送加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）出產的鉀肥等化學肥料。

全球最大鉀肥供應商Nutrien的產品以及大多數來薩省的產出，都是由加拿大太平洋鐵路公司負責運送出去給外國客戶。

Nutrien先前表示，俄羅斯與白俄羅斯的鉀肥因為俄烏戰爭出貨中斷，今年度的產量準備增加7%或100萬公噸。Nutrien執行長賽茲（Ken Seitz）說，如果罷工持續幾周以上，公司將開始減少其鉀鹽礦的產量，因為公司倉庫已堆滿用於種植季的肥料

加拿大 白俄羅斯 罷工

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