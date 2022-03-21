布蘭特油價跳漲3%又站上110美元 俄烏、中東局勢緊張

國際油價21日盤中大漲逾3%，布蘭特油價又突破每桶110美元。（路透）

國際油價 21日盤中大漲逾3%，布蘭特油價又突破每桶110美元，此時在俄羅斯 猛烈攻擊下，烏克蘭部隊堅守不退，且投資人持續追蹤中東的地緣政治緊張情勢。

布蘭特原油5月期貨21日盤中大漲3.37美元，漲幅達3.12%，報每桶111.30美元。

西德州原油4月期貨盤中大漲3.3美元，漲幅3.15%，報每桶108美元。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）周一表示，烏國軍隊不可能在東部港口城市馬立波投降，之後油價走高。

俄烏衝突幾無緩和跡象，市場焦點回到油市是否有能力彌補受到制裁打擊的俄羅斯供應。

另外在中東，葉門的胡塞叛軍在周六晚間和周日凌晨攻擊沙烏地阿拉伯至少六處，包括一些由沙烏地阿拉伯國家石油 公司位於吉達的石油產品配送站，引發小型火災，而火勢已受控。

沙國能源部長說，一架無人機針對Yanbu Aramco Sinopec煉油公司的攻擊導致煉油生產暫時減少，將從庫存彌補。

另外，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的最新報告顯示，一些產油國仍未達到他們商定的供應配額。三名消息人士告訴路透，OPEC+的2月份產量比目標少了每日100多萬桶。

國際能源署（IEA）表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，受到制裁的影響和買家收手，從4月開始，可能有每日300萬桶的俄羅斯石油和油品無法進入市場。