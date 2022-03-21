長程輪擱淺巴爾的摩近7天 長榮：已擬定脫困計畫

長榮海運旗下的長程輪，13日擱淺在馬里蘭州切薩皮克灣。（美聯社）

長榮 海運「長程輪」美東時間13日擱淺美國巴爾的摩切薩皮克灣後，找來去年拯救長賜輪的公司Donjon-Smit協助。長榮今天說明，目前已擬定船舶脫困計畫，待當地主管機關核准即可執行。

長榮海運旗下長程輪（Ever Forward）美東時間13日晚間受困美國巴爾的摩切薩皮克灣（Chesapeake Bay）至今近7天，長榮海運日前再度聘請去年拯救擱淺在蘇伊士運河 上長賜輪（Ever Given）的海事救援公司Donjon-Smit前來相助。

長榮表示，Donjon-Smit已完成長程輪擱淺事故的相關檢查及資訊分析，並擬定船舶脫困計畫書，待當地主管機關核可後即可執行。

長榮表示，脫困作業將先安排挖泥船在長程輪周邊開挖，清除部分淤泥以提升船身浮力，並增加主機俥葉及舵板與海底的空間，確保船舶安全。

長榮也提到，救援團隊正在調集當地所有可動用的拖船資源投入脫困行動。待開挖作業完成，將調整「長程輪」的壓艙水量減少船舶載重，並搭配主機動力，利用港區的最佳高潮時段脫困。

至於船員情況及貨物方面，長榮回應中央社記者詢問時說明，長程輪目前無損壞、漏油等問題，船上人員也都有補給，搭載貨品多以乾貨為主，目前狀況無虞，僅商品抵達時間會延遲，至於船隻脫困時程則還沒辦法估算。