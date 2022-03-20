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再推高油價？歐盟與拜登會時 將考慮也禁運俄國石油

編譯黃淑玲／綜合報導
路透報導，歐盟將考慮是否跟進俄羅斯石油禁運。（路透）
路透報導，歐盟將考慮是否跟進俄羅斯石油禁運。（路透）

路透報導，歐盟在本周稍後與來訪的美國總統拜登舉行會談時，將考慮是否也對俄羅斯石油採取禁運制裁。拜登預定周四（24日）抵達布魯賽爾，與歐盟、北約和七大工業國（G7）領袖集會，討論西方國家如何更強硬回應俄羅斯入侵烏克蘭。

一位歐盟高層外交人員透露：「我們正在規畫第五輪的制裁，提議更多新的制裁名單。」歐盟外交部長之間的討論今天就會先展開，為周四的峰會做準備。

過去三周來，歐盟已推四輪制裁，現在已對俄羅斯金融、貿易以及685個俄羅斯與白俄羅斯實體進行制裁，不過由於歐盟國家對俄羅斯石油的依賴，歐盟還沒有加入美國、英國對俄羅斯石油的禁運。

外交官員告訴路透，德國反對太快採取行動，警告這會讓目前已經很高的能源價格飆升。不過波羅的海國家如立陶宛持贊成立場，認為這是很合邏輯的下一步。

莫斯科先前已經警告歐盟，若制裁俄羅斯石油，將會立即關閉對歐洲的主要天然氣輸氣管線。歐盟40%的天然氣依賴俄羅斯，其中德國的依賴程度甚高。保加利亞的天然氣更是完全依賴俄羅斯，供應該國60%燃料的唯一煉油廠是俄國企業。保加利亞已表明可能尋求退出相關行動方案。

所有歐盟的制裁都需要共識決定，法國現為歐盟輪值主席，扮演關鍵角色。法國總統馬克宏的態度是，如果烏克蘭情勢惡化，制裁就不該有「禁忌」，儘管油氣問題對部分會員國相當敏感。

歐盟 白俄羅斯 石油

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