美股本周向上走或溜滑梯？ 5件事不可不知

俄烏戰事已開打將近一個月，西德州原油在歷經兩周下跌後重啟漲勢，西德州原油期貨21日盤初上漲逾1%至每桶105.89美元；布蘭特原油期貨上漲1%至每桶108.91美元。（路透）

在聯準會（Fed）上周如預期升息並樂觀評估美國經濟，排除投資 人心中一大掛慮後，美股四大指數 上周五收高，那斯達克指數更大漲2%，有助今天亞股開盤走勢，至於美國大型科技股能否延續反彈走勢，也將牽動本周大盤走勢。以下是五件重要的國際事整理：

1 國際油價續漲 布蘭特原油又逼近110美元

俄烏戰事已開打將近一個月，且投資人持續追蹤中東的地緣政治緊張情勢。西德州原油在歷經兩周下跌後重啟漲勢，西德州原油期貨21日盤初上漲逾1%至每桶105.89美元；布蘭特原油期貨上漲1%至每桶108.91美元。

2 深圳解封 但塞港惡化 上海新增感染創新高

中國科技重鎮深圳市宣布解除為期一周的封城措施，同時繼續維持一些防疫限制舉措。該市政府表示，疫情總體可控。

不過，此前的防疫措施已使在深圳港口外等待卸貨的貨船隊伍愈來愈長，恐再一次引發海運瓶頸。根據報關業者，在深圳港外等待進港的船如今超過35艘，北方的青島港外等待的船也有30艘。深圳港是大陸的主要製造和出口樞紐，包含處理大陸出口至美國約四分之一貨量的鹽田碼頭。

另外，上海市實施大規模篩查後，報告感染者人數創新高，周六單日新增破500例確診病例，包括新增17例新冠肺炎本土確診病例，和492例本土無癥狀感染者；上海迪士尼度假區周日已宣布，為進行防疫，21日起暫時關閉。

3 美進口商搶艙 願意與船公司簽定高運費長約

外電指出，由於供應鏈依然緊俏，美國進口商在與航運業者洽談長期「服務合約」（SC）時，已大幅提高長約的運費報價「搶艙」，以盡可能地確保進口貨物能夠運達。

業界人士指出，5月通常有貨櫃長約的換約潮，近期，貨櫃運價指數仍站穩4,500點大關，反觀去年首季的平均運價指數為2782點、第2季為3240點，近期的平均指數仍遠高於去年上半年，換言之，預估5月起的遠洋線長約價格勢必大幅調漲。

4 債券之王葛洛斯：激進升息可能破壞美經濟

舉足輕重的債券投資者葛洛斯對英國《金融時報》表示，如果美國把利率提高到2.5%-3%之上，則可能會「破壞美國經濟」。他說，雖然通膨率達到令人擔憂的水平，但聯準會將無法把利率上調到比2.5%-3%更高的水準，「我們就是習慣了愈來愈低的利率，任何大幅提升都會破壞房地產市場」。

5 卡達證實 與德國 協商長期液化天然氣供應

卡達表示，同意就為德國供應液化天然氣進行努力，德國這個歐洲最大經濟體正尋求降低對俄羅斯天然的依賴。德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）20日也在卡達首府杜哈協商期間表示，德國政府計畫快速放行在德國的兩個LNG進口站。