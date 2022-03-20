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美衝半導體 傳邀聯電赴底特律設廠 主攻車用晶片

記者李孟珊／台北報導

美國全力衝刺半導體在地製造，拜登政府已端出520億美元補助法案，傳出向聯電拋出橄欖枝，邀請聯電赴美國汽車工業重鎮底特律興建12吋廠，就近提供當地車廠車用晶片，若成局，將是聯電第一座美國工廠，主攻車用成熟製程，投資額估計達千億元。

對此，聯電表示，不評論市場傳聞，強調公司持續在世界各地進行評估設廠，採取生產基地較分散的策略。

此前，台積電、三星、英特爾等半導體大廠都已拍板赴美投資新廠，若聯電也前往設廠，台灣晶圓雙雄將破天荒同步落腳美國。不同的是，台積電、三星、英特爾新廠都以較為先進的製程切入，聯電專攻車用晶片，以28奈米至22奈米等成熟製程為主，彼此競爭性不大。

業界指出，底特律為全美最重要汽車生產地區，包括通用（GM）、福特和Stellantis等三大車廠都落腳當地，不僅生產傳統燃油車，也積極搶進電動車。由於車用晶片供應鏈既複雜又很長，加上先進駕駛輔助系統（ADAS）的導入，需要使用更多功能強大的半導體元件，因此對IC用量激增，也使得晶圓代工產能至今仍處於供不應求的態勢。

業界人士透露，先前國際主要車廠缺晶片「缺怕了」，希望能有穩定的晶圓代工產能就近服務，同時，美國為了在科技領域上保持領先的競爭力，美參院啟動最新程序，推動520億美元半導體補助法案。

聯電因持續布局車用相關製程，成為美方積極招手對象，邀請聯電赴底特律設置12吋晶圓廠，主攻車用晶片。業界估計，若聯電赴美設廠，投資額將達千億元，初期月產能約1.5萬至2萬片。

據了解，聯電在車用相關晶圓代工製程有獨到之處，成為吸引美方的一大因素。聯電官網揭露，旗下車用製程涵蓋0.5微米到22奈米，包含邏輯、高壓製程、BCD製程、嵌入式非揮發性記憶體和微機電技術，適用於智慧座艙、ADAS、車身控制、資訊娛樂等應用。

聯電強調，旗下生產的車用晶片具有汽車AEC-Q100可靠度驗證，所有晶圓廠的生產流程也都取得最嚴謹的IATF16949汽車品質管理系統認證。

晶片 汽車 投資

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