股指本周噴出 一年多來最佳

Moderna上漲6.34%，因為該公司尋求FDA批准為18歲以上的成年人提供第二劑新冠病毒加強劑。路透

史坦普500指數18日繼續攀升，連續第4個交易日上揚，創下一年多來的最大單周漲幅。

道瓊工業平均指數上漲274.17點或0.8%至3萬4754.93點，連升5日。史指上漲51.45點或1.17%至4463.12點，那斯達克綜合指數上漲279.06點或2.05%至1萬3893.84點，兩者都是連升4日。三大股指同創2020年11月來最佳單周走勢。

道指本周上漲5.4%，史指上漲5.5%，那指上揚8.1%。

本周稍早，投資 人還繼續消化來自聯準會(Fed)的消息，以及由於新變種病毒導致歐洲新冠病例增加和俄羅斯與烏克蘭 之間持續的戰爭。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，「任何危機最糟糕的是，當它第一次意外出現時，它只產生不確定性。 你不知道這意味著什麼，也不知道它會走向何方，而且作為投資人，你會做出猛烈的回應。」「但在有時間評估之後，市場就會開始讓人感覺好一點，這件事有些方向，似乎經濟影響不會幾乎和看來一樣有害。」

拜登 總統18日與中國國家主席習近平討論了俄羅斯入侵烏克蘭的問題，習近平告訴拜登，美國和中國都有促進和平的義務。俄羅斯已向中國提出軍事或經濟援助請求，這項呼籲被視為對拜登能否說服中國袖手旁觀的關鍵考驗。

幾枚導彈擊中烏克蘭西部利沃夫(Lviv)郊區的一個飛機維修中心。與此同時，拜登總統將與中國國家主席習近平就衝突進行會談。一名烏克蘭官員還表示，在襲擊基輔的空襲中，一人喪生。

據報導，俄羅斯17日以美元支付了1.17億元的債券利息，從而避免了歷史性的外幣債務違約。報導發布後，股市繼續上漲。《彭博》報導指出，歐洲和美國的清算所已經處理了這筆付款。

投資人也在評估風險偏好。即使本周漲幅很大，但並非沒有波動性，短期內沒有任何緩和的跡象。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「2022年波動性將成為投資人的日常。」「我們通常會對任何一個能夠有效平衡波動性的單一因素感到更加樂觀。但鑑於這種前所未有非常重要的因素可能以某種方式推動市場，我們認為未來幾個月波動性不會正常化。」

科技股領漲市場。Salesforce和蘋果是道指漲幅最大的股票，分別上漲3.99%和2.09%。Nvidia上漲6.81%，Meta Platforms上漲4.16%，Paycom和Fortinet分別上漲4.6%和5.43%。

Moderna上漲6.34%，因為該公司尋求FDA批准為18歲以上的成年人提供第二劑新冠病毒加強劑。

《路透》報導波音公司正與達美航空就一項具有里程碑意義的交易進行談判，波音上漲1.39%。

交易員還在消化本周稍早Fed的最新動態。Fed表示，預計將在今年剩餘的6次會議上升息。Fed 16日還自2018年以來首次升息。

Fed理事沃勒(Christopher Waller)表示，Fed今年可能需要至少要一次以上升息50個基點，以抑制「肆虐」的通膨。

日興資產管理公司全球首席經濟學家韋爾(John Vail)表示，「幸運的是，投資人對未來5年的通膨預期大幅調降；長此以往，即使利率有所上升，仍將繼續有助於Fed和市場。」