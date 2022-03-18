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史坦普再降俄羅斯信評至CC 有債權人收到俄債美元付息

編譯季晶晶／綜合外電
部分債權人已收到俄羅斯美元債券付息。(路透)
部分債權人已收到俄羅斯美元債券付息。(路透)

消息人士周四說，部分債權人已收到本周到期的俄羅斯美元債券付息，意味俄國暫時躲過100多年來首次的外債違約。史坦普（S&P）同日以技術困難使俄國債券未來幾周「極易發生無法兌付的狀況」為由，下調俄羅斯債信評等，由CCC-降一級到CC。

俄羅斯財政部稍早說，已向代理銀行發出付息指示，為兩筆以美元計價主權債券發放1.17億美元利息。這筆利息的到期日是16日，有30天寬限期，被視為莫斯科能否在西方經濟制裁後、仍達成國際債務償付義務的首項測試。

知情人士說，中轉銀行摩根大通（JPMorgan）周三尋求並獲得美國當局批准後，才把錢轉匯給債券支付代理商花旗集團（Citigroup）。

一些債權人說，還沒有收到款項，但對錢會入帳表達樂觀，指近日收到一堆國營或民營俄羅斯公司的美元債券付息。

美國華府2月末對俄羅斯央行實施嚴厲制裁，阻止美國人涉入任何相關交易。但美國的外國資產控制辦公室（OFAC）3月初授權美國人可以「收取俄羅斯財政部、央行或財富基金所發行債務或有價證券的利息、紅利或到期兌付款項」。

史坦普周四發布聲明說，因得知基於國際制裁帶來相關的技術性困難，投資者人沒能在周三順利收到美元債券應付利息，因此將俄羅斯債信評等下調一級到CC，比違約級高兩級。史坦普兩周前才剛將評等降到CCC-。

史坦普說，「如果投資人無法獲得兌付，或兌付貨幣不是債務條款規定的貨幣，而我們認為投資人不同意替代兌付，我們可視俄羅斯違約。」 

駐紐約的富國銀行策略師Brendan McKenna說：「評等下修意味俄羅斯在違約邊緣。但其實反映出俄羅斯償付債券持有人的能力減弱。制裁限制了俄國取得美元的能力，而昨天到期的利息必須以美元支付。」

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