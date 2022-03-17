滿意Fed結果 股指連升3日

投資人消化了來自烏克蘭的最新消息，並對聯準會(Fed)會議結果感到滿意，美股連續第3天上漲，本周持續強勁反彈。美聯社

投資 人消化了來自烏克蘭的最新消息，並對聯準會(Fed)會議結果感到滿意，美股連續第3天上漲，本周持續強勁反彈。

道瓊工業平均指數 上漲417.66點或1.23%至3萬4480.76點。史坦普500指數上漲53.81點或1.23%至4411.67點。那斯達克綜合指數上漲178.23點或1.33%至1萬3614.78點。

美股之前連續兩個交易日大規模反彈。史指上漲超過3%，而道指則連續飆升超過500點。本周可望6周來首度出現上漲。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「美股連續大漲三天，許多投資人正在考慮可能走勢會比較平靜。」「Fed會議最終成為一場平淡無奇的會議，要看破它對股市來說是個重要的心理因素。當開始克服它並意識到俄烏局勢的不確定性也成為關鍵因素時，這給市場帶來了短期的看多情緒。很高興在此看到一些一致性。」

據媒體報導，即使克里姆林宮否認烏克蘭與俄羅斯 和平談判取得進展的消息，美股仍上漲。《彭博》報導，克里姆林宮發言人表示，這些報導是「錯誤的」。英國《金融時報》16日報導，兩國在和平計畫和俄羅斯從烏克蘭撤軍方面取得「重大進展」。

17日是俄羅斯支付16日到期的主權債券利息以避免違約的關鍵日子。《路透》17日引述熟悉情況的消息人士的話報導，俄羅斯以美元支付了兩筆款項，這筆錢將很快分配給債券持有人。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)指出，在《路透》發布報導後，史指上漲。然而，他補充說，「關於付款仍有很多問題。它用美元支付而非盧布債息能撐多久？我不知道這對它未來所有的支付代表了什麼。」

由於烏克蘭戰爭，俄羅斯幾乎被排除在全球金融體系之外。為了避免違約，俄羅斯需要以美元而非迅速貶值的盧布進行支付，目前尚不清楚外國銀行是否會處理這些支付或允許俄羅斯取得其帳戶。

最近幾周，全球股市出現劇烈波動。Defiance ETF CEO兼投資長賈布隆斯基(Sylvia Jablonski)認為，波動性可能會持續至少一兩個月。不過她表示，就目前而言，投資人對市場感到滿意。

她說，「投資人開始看到市場已跌至可交易的底部，因此現在和未來幾周是買進具有上升潛力的重新定價市場的好機會。」「上次有這樣的買進機會是在新冠疫情的高峰期，也就是2008年。」

隨著美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲超過7%，重回每桶100元以上，能源股領漲市場。Devon Energy和Diamondback分別上漲9.65%和6.57%。能源特選產業SPDR基金上漲3.4%。該產業是本周唯一下跌的產業，但也是今年唯一走勢上揚的產業。

在美國商銀維持買入評級後，美國運通以3.52%的漲幅領漲道指。

健康股和軟體公司也大幅上漲。Cardinal Health上漲6.36%，是史指漲幅最大的個股之一。禮來公司(Eli Lilly)上漲3.28%。與此同時，Intuit上漲3.46%。

Fed自2018年以來首次調升基準利率並暗示今年將再升息6次，刺激了股市出現紓壓式反彈。

DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)16日表示，在年初大幅拋售之後，他預計美股將從現在到5月的下次Fed會議之間反彈。他指出，最近華爾街的恐慌指數Cboe波動率指數的偏高數字顯示拋售已經過度，至少短期是如此。