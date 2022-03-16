巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司近日不斷增持西方石油，持股比已達14.6%，價值約72億美元。（美聯社）

根據周三的申報資料，「股神」巴菲特 執掌的投資公司波克夏 （Berkshire Hathaway）近日繼續不斷買進大型能源業者西方石油 （Occidental Petroleum），現在握有價值72億美元的股份。

波克夏周一到周三之間買進1810萬股票，累計持有西方石油1.364億股，持股比約14.6%。

對於西方石油，波克夏最近一反常態地砸錢買股。波克夏自3月2日以來已經買進超過1億股，引發外界揣測，巴菲特最終可能想要買下整家公司。波克夏的投資組合價值約3500億美元，通常會悄悄、慢慢地累積持股，罕見這麼公開積極地買股。由於波克夏已是持有西方石油逾10%的大股東，任何持股變動都必須在兩天內向證券交易委員會完成申報。

波克夏最近一批西方石油的買入價格大約在每股53到55美元間，該股周三下跌2.8%，收黑在52.99美元，但遠高於2020年跌到低點10美元以下。波克夏自己的股價周三創新高，A股上漲1.2%到504036美元，收盤首度站上50萬美元。巴菲特1965年掌控波克夏時，這支股票大約20美元。波克夏B股周三上漲1.1%到336.11美元。

西方石油日產量120萬桶，碳捕捉方面是產業領導者。它2019年因併購安達科石油背負巨額債務，但受惠於能源價格高漲，還債速度很快。該公司的目標是，第1季結束前將淨債務降到250億美元以下。