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Fed將升息6次 道指先跌後升

Fed將升息6次 道指先跌後升

財經新聞組／綜合報導
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。

道瓊工業平均指數上漲518.76點或1.55%至3萬4063.1點，在Fed發布聲明後一度下跌，交易期間震盪幅度高達576點。史坦普500指數上漲95.41點或2.24%至4357.86點。那斯達克綜合指數上漲487.93點或3.77%至1萬3436.55點。

Fed 16日為期2天的會議結束時宣布，將把短期利率提高0.25個百分點，以尋求控制飆升的通膨。但令交易員有些吃驚的是對前景的看法，一度讓股指下跌。

Fed預測到年底時的共識基金利率為1.9%，這代表今年剩餘的每次會議上都會升息。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，「這是個非常激進的舉措。」「我只是希望Fed保持一定的彈性。從長遠來看，我們必須讓利率回到實質正值水平。但是如今有很多不確定性。請記住，我們有很多建立在超低利率基礎上的金融資產，你不能一夜之間將這些利率提高到正常水平，並期望不會有任何壞事發生。」

在一開始遭到拋售後，股指在收盤前最後一個小時回升，部分投資人為Fed的激進姿態喝采，認為這將可降低通膨來幫助長期經濟。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「股市似乎對今天的消息從容應對，這意味著它可能會相應地消化今天的公告。」「而且我們不要忘記，貨幣緊縮意味著Fed認為經濟基礎穩固，這歸根結底來說是件好事。」

安聯投資資深市場策略師里普利(Charlie Ripley)表示，Fed的聲明顯示，投資人不再等待採取重大措施收緊當前的貨幣政策，「現實情況是，通膨預期已經發展到Fed終於意識到有些重要的追趕工作要做的地步。」「通膨居高不下情況下，Fed需要採取積極的政策行動，不僅要通過一系列升息，還要透過對美聯儲資產負債表的進一步調整。現在股市要對鷹派立場更加適應。」

Fed發表聲明後，10年期美國國債殖利率觸及2019年以來的最高水平。

銀行股因樂觀情緒而上漲，其獲利將因利率上升而得到提振。摩根大通上漲4.45%，而美國銀行上漲3.11%。

《金融時報》報導烏克蘭和俄羅斯在和平談判和俄羅斯撤軍方面取得「重大進展」，股市開盤上漲。

在這項報導之前，由於預期某種停火即將發生，股指上漲。烏克蘭總統澤倫斯基15日在全國發表講話時表示，和平協議開始「聽來更加實際」。俄羅斯外交部長拉夫羅夫告訴BBC：「可望達成妥協」。俄羅斯官方媒體引述克里姆林宮的話隔夜回應了類似的情緒。

Homrich Berg投資長朗恩(Stephanie Lang)表示：「就更整體的經濟問題而言，有些懸而未決的問題開始似乎得到解決。」「市場希望烏克蘭問題得到解決。但當然，目前只是談判，我們實際上需要停火，而且停火須更加全面，然後才能結束周而復始的循環，所以有還有很多不確定性。」

烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭對全球金融市場產生漣漪，推動大宗商品價格大漲，股市下跌。然而，最近幾天部分宗商品已經降溫，而美股正試圖找到立足點。

美光科技是表現最好的史指成份股，上漲8.97%。在獲摩根大通升評後，星巴克上漲5.16%，而道指成份股波音上漲5.05%。

殖利率 投資 俄羅斯

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