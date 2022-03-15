油價崩+通膨緩 道指大漲600點

史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

史坦普500指數 大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。

隨著交易員繼續關注烏克蘭的停火談判和中國疫情 封鎖可能對科技供應鏈造成嚴重破壞，股指出現反彈。投資 人期待聯準會(Fed)17日做出重大貨幣決定，預計將自2018年以來首次升息。

史指上漲89.34點或2.14%至4262.45點，但仍較紀錄高位低11.5%。道瓊工業平均指數上漲599.1點或1.82%至3萬3544.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲367.4點或2.92%至1萬2948.62點。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，一個讓投資人感到疲倦的動盪和混亂的市場，應該會出現紓壓反彈，即使只是如此。

他說，「因為美股自1月3日創下歷史新高以來一直如此疲軟、如此令人沒信心，且由於盤中常常反轉，沒有人真正知道最終走勢會是什麼。」「但導致今天完全大漲的原因是它已經厭倦如此久的直線下跌。因此，即使這只是一次紓壓大漲，這也是應該的。」

他補充說，油價下跌和通膨數據都是漲勢的催化劑。此外，由於投資人期待Fed會議結果，歷史顯示在首次升息後的第1個月、第3個月和第12個月，股市往往會上漲。

Evercore ISI股票資深總經理伊曼紐爾(Julian Emanuel)表示，「股市預計2022年將升息7次。但因大宗商品市場出現拋售，人們對通膨擔憂有所減少，在這種情況下，自然傾向於投資成長型類股。」

科技股在近期下跌後領漲。在華爾街分析師重申其加碼評級後，微軟和Netflix分別上漲3.87%和3.85%，甲骨文上漲4.57%，晶片製造商輝達和Advanced Micro Devices分別上漲7.7%和6.92%。

迪士尼和麥當勞上漲4.01%和2.83%。在伯恩斯坦給出跑贏大市評級後，Peloton上漲11.93%，並表示最近的大跌使其成為投資人「荒謬的吸引力」的切入點。

5家主要航空公司調升營收財測，航空股獲得提振。聯合航空、美國航空和達美航空均至少上漲8.77%。

與此同時，油價下跌對能源股造成壓力。雪佛龍和埃克森美孚分別下跌5.06%和5.69%。能源特選業SPDR基金下跌3.7%，為連續第3日下跌，也是11月來最糟單日表現。

油價繼續下跌。美國原油期貨下跌約7.4%至每桶95.35元，一周前還曾突破130元。與此同時，國際布蘭特基準也下跌約7.5%至每桶98.8元。

勞工部報告，2月能源價格飆升導致批發商品價格創下史上最大單月漲幅。2月總體生產者價格指數(PPI)較上月上漲0.8%。雖然略低於《道瓊》估計的0.9%，但仍較去年同期成長了10%。

然而，不包括食品、能源和貿易服務的核心PPI僅上漲0.2%，低於預期的0.6%。

在烏克蘭，在俄羅斯導彈襲擊幾座住宅大樓後，首都基輔宣布從當地時間晚上8點開始實行35小時的宵禁。在14日進行第4輪談判後，俄羅斯和烏克蘭在15日繼續談判。與此同時，俄羅斯正在接近一系列債務的最後償還期限。

美國官員14日與中國進行了「密集」會談，主要討論北京可能試圖幫助俄羅斯削弱全球制裁的擔憂。討論之前報導指出，莫斯科要求中國為其在烏克蘭的戰爭提供軍事裝備。

中國也正面臨自疫情高峰以來最嚴重的新冠疫情。深圳是中國主要製造業中心的重點城市，已關閉非必要業務並在全市範圍內進行測試，引發人們對未來全球經濟復甦的擔憂。

Fed 15日展開為期2天的會議，投資人預期16日將宣布升息25個基點，並開始縮減在疫情期間提供的龐大貨幣金融紓困措施。

然而，持續上升的通膨預期將會是會議討論焦點。依據最新的資料，Fed官員於12月時預測通膨率為2.7%；但事實上，2月核心個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期成長5.2%；PCE是Fed最偏好的通膨指標。

與會者也將同步更新對利率、GDP、通膨和失業的預測值。