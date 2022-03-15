油價崩+通膨緩 道指大漲600點
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。
隨著交易員繼續關注烏克蘭的停火談判和中國疫情封鎖可能對科技供應鏈造成嚴重破壞，股指出現反彈。投資人期待聯準會(Fed)17日做出重大貨幣決定，預計將自2018年以來首次升息。
史指上漲89.34點或2.14%至4262.45點，但仍較紀錄高位低11.5%。道瓊工業平均指數上漲599.1點或1.82%至3萬3544.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲367.4點或2.92%至1萬2948.62點。
CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，一個讓投資人感到疲倦的動盪和混亂的市場，應該會出現紓壓反彈，即使只是如此。
他說，「因為美股自1月3日創下歷史新高以來一直如此疲軟、如此令人沒信心，且由於盤中常常反轉，沒有人真正知道最終走勢會是什麼。」「但導致今天完全大漲的原因是它已經厭倦如此久的直線下跌。因此，即使這只是一次紓壓大漲，這也是應該的。」
他補充說，油價下跌和通膨數據都是漲勢的催化劑。此外，由於投資人期待Fed會議結果，歷史顯示在首次升息後的第1個月、第3個月和第12個月，股市往往會上漲。
Evercore ISI股票資深總經理伊曼紐爾(Julian Emanuel)表示，「股市預計2022年將升息7次。但因大宗商品市場出現拋售，人們對通膨擔憂有所減少，在這種情況下，自然傾向於投資成長型類股。」
科技股在近期下跌後領漲。在華爾街分析師重申其加碼評級後，微軟和Netflix分別上漲3.87%和3.85%，甲骨文上漲4.57%，晶片製造商輝達和Advanced Micro Devices分別上漲7.7%和6.92%。
迪士尼和麥當勞上漲4.01%和2.83%。在伯恩斯坦給出跑贏大市評級後，Peloton上漲11.93%，並表示最近的大跌使其成為投資人「荒謬的吸引力」的切入點。
5家主要航空公司調升營收財測，航空股獲得提振。聯合航空、美國航空和達美航空均至少上漲8.77%。
與此同時，油價下跌對能源股造成壓力。雪佛龍和埃克森美孚分別下跌5.06%和5.69%。能源特選業SPDR基金下跌3.7%，為連續第3日下跌，也是11月來最糟單日表現。
油價繼續下跌。美國原油期貨下跌約7.4%至每桶95.35元，一周前還曾突破130元。與此同時，國際布蘭特基準也下跌約7.5%至每桶98.8元。
勞工部報告，2月能源價格飆升導致批發商品價格創下史上最大單月漲幅。2月總體生產者價格指數(PPI)較上月上漲0.8%。雖然略低於《道瓊》估計的0.9%，但仍較去年同期成長了10%。
然而，不包括食品、能源和貿易服務的核心PPI僅上漲0.2%，低於預期的0.6%。
在烏克蘭，在俄羅斯導彈襲擊幾座住宅大樓後，首都基輔宣布從當地時間晚上8點開始實行35小時的宵禁。在14日進行第4輪談判後，俄羅斯和烏克蘭在15日繼續談判。與此同時，俄羅斯正在接近一系列債務的最後償還期限。
美國官員14日與中國進行了「密集」會談，主要討論北京可能試圖幫助俄羅斯削弱全球制裁的擔憂。討論之前報導指出，莫斯科要求中國為其在烏克蘭的戰爭提供軍事裝備。
中國也正面臨自疫情高峰以來最嚴重的新冠疫情。深圳是中國主要製造業中心的重點城市，已關閉非必要業務並在全市範圍內進行測試，引發人們對未來全球經濟復甦的擔憂。
Fed 15日展開為期2天的會議，投資人預期16日將宣布升息25個基點，並開始縮減在疫情期間提供的龐大貨幣金融紓困措施。
然而，持續上升的通膨預期將會是會議討論焦點。依據最新的資料，Fed官員於12月時預測通膨率為2.7%；但事實上，2月核心個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期成長5.2%；PCE是Fed最偏好的通膨指標。
與會者也將同步更新對利率、GDP、通膨和失業的預測值。
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