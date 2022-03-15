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俄媒：烏克蘭總統顧問 稱和平協議最快1周內敲定

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

編譯黃淑玲／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

針對如何在通膨高漲時期進行避險投資，特斯拉執行長馬斯克和「股神」巴菲特的策略相似。馬斯克周日推文說：「通常擁有實體物件會比較好，像是房子以及你認為製造好產品的公司股票」，不要留著現金。

在彭博億萬富豪排行現居第一的馬斯克，在推文的下半段呼應巴菲特以往提過的建議，回溯到2009年，時值經濟大衰退的尾巴，巴菲特在當年波克夏年度股東大會上說，保護自己免於通膨之害的最佳方法之一，就是擁有「美好企業」的一部分。理由是，無論錢的價值出了什麼狀況，該企業的產品依然有著市場需求。

馬斯克舉例，如果你擁有可口可樂股票，只要20年或50年後，人們還是喜愛可口可樂產品的話，他們照樣會付錢去買，不管到時候價格是多少。

美國這整個冬季通貨膨脹節節高升。消費者物價指數年增率高達7.9%，創40年最高。汽油價格領漲，旅宿、租車和家具等通通漲價。

雖然馬斯克和巴菲特都建議大家投資體質強健公司的股票，不過選股也有風險，畢竟過去表現好的公司，不保證未來一直都能保持相同佳績。其他投資顧問指出，包括巴菲特在內，也建議投資成本變低了的指數基金，分散風險。以包含蘋果、微軟、亞馬遜的標普500指數為例，過去通膨時的表現都優於大盤。

馬斯克 巴菲特 投資

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