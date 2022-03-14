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股神贏大盤 波克夏觸及50萬美元創新高 市值躍居7大

編譯黃淑玲／綜合報導
巴菲特的公司波克夏A股股價，14日盤中衝破50萬美元。(路透)
巴菲特的公司波克夏A股股價，14日盤中衝破50萬美元。(路透)

「股神」巴菲特的公司波克夏A股股價，周一盤中觸及歷史最高價，衝破50萬美元，反映在烏克蘭戰事與通膨高漲的危機中，股神公司股票在投資人心目中的「防衛」地位。波克夏A股周一收盤報49萬3785美元，今年至今已漲10%，表現遠優於同期間史坦普的12%跌幅。

以周一收盤價，波克夏市值為7231億美元，是美國市值第六大的公司，以全球計排名由第十爬升至第七。根據富比士（Forbes）雜誌的計算，持有波克夏16.2%股權的巴菲特，現在身價達1192億美元，是全球第五大富豪。

去年波克夏營業利益創下274.6億美元歷史新高，旗下事業包括汽車保險巨人Geico、BNSF鐵路公司、波克夏能源、Clayton Homes以及全美最大的房產仲介商等。波克夏營運的大多數事業在美國，37.2萬名員工約77%在美國。

鳳凰城Smead資本管理公司執行長Bill Smead說：「他們非常大，也不是家科技公司，投資人感到安心。」Smead投資了大約43億美元的波克夏股票。

波克夏1965年原是一家為生存掙扎的紡織公司，被巴菲特以每股不到20美元買下。截自去年底，公司已坐擁現金1467億美元。

波克夏的投資組合中，科技巨擘蘋果（Apple）占最多，而蘋果是現在全球市值最高的公司。插隊在第2為沙國的Saudi Aramco，接下來都是美商，微軟、Google母公司字母、亞馬遜、特斯拉。波克夏排第7，接著是輝達，台灣的台積電目前排名全球市值第9大，臉書母公司Meta第10。

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