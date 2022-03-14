油價今跌逾5% 紐約原油跌破100美元

國際油價周一繼西德州中級原油（WTI）昨天一度跌破每桶100美元之後繼續重挫。圖為紐約一間加油站2月25日的油價電子看板。(新華社資料照片)

國際油價周一繼西德州中級原油（WTI）昨天一度跌破每桶100美元之後繼續重挫。中國因新冠肺炎疫情 復燃重祭防疫 措施，經濟成長前景轉遜 。

布蘭特原油和WTI雙雙重挫超過5%，紐約市場4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌5.2%，每桶報97.62美元；5月交割的布蘭特原油期貨下跌5.2%，報每桶101.30美元。

●中國疫情復燃 GDP成長率被下修

中國封鎖措施限制的地區不斷擴大，距離北京 僅55公里的廊坊市與深圳相繼實施封控管理措施，以遏制最新的疫情。吉林省全省也被管制，超過4000萬人實施居家避疫。

摩根士丹利已對中國第一季經濟成長季增率下調至零，並認為中國今年無法實現全年目標。摩根士丹利將2022年中國GDP成長率從原本的5.3%下調至5.1%。北京官方不久前設定的目標為5.5%左右。

「雙重封鎖發出了一個明確的信息，那就是北京將遏制疫情放在優於經濟的地位，對防疫策略的調整可能延後，」 摩根士丹利經濟學家邢自強發布報告說，「可以預期的是，基礎設施的支出會增加，房地產政策也會放鬆，但更大的問題仍然是如何找到防疫策略的出路。」