史坦普500指數驚現死亡交叉 是不祥預兆或落底訊號？

美股標普500指數今年來回跌13%。(美聯社)

美股史坦普500指數 14日進入「死亡交叉」技術型態，為2020年3月來首見，成為今年最新一個落入空頭型態的美股指數。

「死亡交叉」的技術型態出現在50天移動平均線跌破向下跌破200天移動平均線之時，預示短期內走勢進一步疲弱。史坦普500指數的死亡交叉曾發生在1999年11月網路泡沫時期見頂之時、2000年10月泡沫破裂之時，以及全球金融危機前的2007年12月。

但從歷史來看，死亡交叉技術型態一直是項落後指標，因為出現這項指標時，史坦普500指數通常正處於或接近下跌雙位數的跌幅中。確實，史坦普500指數在2020年3月30日進入死亡交叉，當時全球市場飽受新冠疫情衝擊，但指數實際上已在七天前、即3月23日就已觸底。

技術分析服務公司All Star Charts投資策略師德維奇（Willie Delwiche）表示：「過去十年，死亡交叉確實並非是不祥的。此後發生的多數修正都是短暫的，因此當兩條移動平均線交叉時，危險情況已經結束了。如果現在尚未達底部，那也接近了。」

以科技股為主的那斯達克指數在上月進入死亡交叉，以藍籌股為主的道瓊工業指數則在本月稍早形成死亡交叉。

德維奇表示，在14日之前，史坦普500指數從1970年來形成過25次死亡交叉，在接下來1個月、3個月和12個月的報酬率中間值分別為1.4%、4.5%和11.4%；史坦普500指數在這些死亡交叉發生的情況中，從高點下跌的平均跌幅為13.6%。這一回，史坦普500指數正好從1月3日寫下的紀錄高點回跌13%。

不過，技術分析師並不認為股市拋售已結束，因為目前欠缺「廣量衝力指標」（breadth thrust），也就是上漲股票 數量超過下跌股票數。此外，世界正面臨通膨持續升溫，聯準會已準備升息抑制通膨。

德維奇說：「現在有理由抱持疑慮，但死亡交叉非令人憂慮的因素之一。直到我們見到廣量衝力前，我們不應該相信這些嘗試上漲的力量。我們正處於股票必須修正和拉回的時期。」