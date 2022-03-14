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不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

編譯季晶晶／綜合外電
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名印度官員報導，印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品，此事顯示，儘管西方以制裁孤立莫斯科，新德里當局仍然希望保有其主要貿易夥伴。

美國官員近幾周說，希望印度儘可能地與俄羅斯保持距離，但也承認印度在武器彈藥、飛彈、戰鬥機等所有方面都高度仰賴莫斯科。

印度未曾譴責俄羅斯入侵烏克蘭，對聯合國大會的譴責案，也棄權不投票。一位印度安全機構的人士表示，西方理解印度的立場，因為印度與中國大陸有不斷升溫的領土爭議，必須確保武裝部隊取得充足的後續供應。儘管印度對俄羅斯軍事硬體的依賴程度在過去10年間已大幅下降，但仍高達60%，而國防領域尤其很難突然以其他供應國取而代之。

如果俄羅斯依2018年與印度簽署的55億美元合約，運抵5套S-400長程地對空飛彈系統，印度是否會受到制裁？美國官員謝絕表示意見。

印度的石油80%靠進口，通常只有大約2%到3%是向俄羅斯買。但隨著油價今年來激漲40%，新德里正在考慮增加對俄採購，以協助減少不斷攀升的能源費用。

印度政府的一名官員表示：「俄羅斯以極低的折扣提供石油和其他商品，我們樂於接受。」該名官員補充表示，這還需進行準備工作，包括運輸和保險，但準備完成後，印度會接受俄羅斯的提議。石油數量或折扣多深，外界暫時不得而知。

路透報導指出，印度官員正試圖與俄羅斯建立盧比-盧布機制，以持續雙邊貿易。根據一名官員，除石油之外，印度也向俄羅斯及其盟友白俄羅斯尋找更便宜的化肥。

印度 白俄羅斯 石油

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