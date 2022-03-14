油價跌+Fed升息 科技拉低那指2%

史坦普500指數14日下跌，拉開重要的本周序幕，因為油價大幅下跌，交易員密切關注烏克蘭與俄羅斯戰爭的最新進展。(美聯社)

史坦普500指數14日下跌，拉開重要的本周序幕，因為油價大幅下跌，交易員密切關注烏克蘭 與俄羅斯戰爭的最新進展。投資 人還預計聯準會(Fed)本周將首次升息。

史指下跌31.2點或0.74%至4173.11點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌262.59點或2.04%至1萬2581.22點。道瓊工業平均指數小漲1.05點至3萬2945.24點，自早盤上漲450點拉回。

Globalt Investments資深投資組合經理人馬丁(Tom Martin)說，「投資人情緒已經變得糟糕透頂。人們有自己的部位，但不願意一起拋售，因為期待會有相當大規模的反彈。」

他說，「高點一直低於之前的高點，而且交易寬度不足以支撐全日走勢。」「人們正在等待一個中間底部以出現某種反彈。」

隨著兩國14日恢復談判，華爾街密切關注俄烏戰爭，股市走跌。一名烏克蘭官員表示，該國的目標是確保停火和俄羅斯軍隊立即撤離，以及其他安全保障。

烏克蘭首都基輔周圍的戰鬥愈演愈烈，俄羅斯軍隊轟炸全國各地的城市，殺死無法逃脫的平民。在預定的主權債券到期支付之前的未來幾天，俄羅斯被嚴厲制裁的金融影響將成為焦點。

蘋果下跌2.66%，是道指中跌幅最大的股票之一，並帶領科技股走低，因為中國爆發新冠疫情，導致投資人擔心疫情限制可能會加劇當地的供應鏈問題。英特爾和Salesforce分別下跌3.12%和2.42%。

高通是史指中跌幅最大的個股之一，下跌7.25%。晶片製造商全面走低，Marvel下跌4.5%，輝達下跌3.48%。

在最近在俄烏衝突中飆升的商品價格也出現降溫。美國原油期貨下跌6.75至每桶101.95元，而國際布蘭特基準原油價格下跌5.86%至每桶106.06元。西德州中質原油(WTI)一度跌破100元，為2月24日來首見。

黃金期貨下跌1.5%至每盎司1954.8元。鈀金下跌15.24%至每盎司2370.5元，為2020年3月來最糟單日走勢。

摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)在報告中表示，「近期一系列大宗商品價格的走勢是極端的，如果這些走勢持續很長時間，經濟損失將是巨大的，但我們仍然認為衰退會是可能的結果，也不認為股市會從當前水平下跌。」

能源公司個股隨著油價下跌。Coterra Energy和Devon Energy分別下跌9.72%和10.15%。能源特選產業SPDR基金下跌2.99%。

投資者還關注Fed，預計將在16日為期2天的會議結束時將目標聯邦基金利率從0%調升25個百分點。鑑於地緣政治緊張局勢升級帶來的不確定性，投資人也在關注Fed對利率、通膨和經濟的最新預測。

Ally首席市場和貨幣策略師貝爾(Lindsey Bell)表示，「目前鑑於烏克蘭的衝突，預計Fed在2022年的利率政策方面將保持謹慎。」「這場衝突增加了Fed本就艱難工作的複雜性。Fed在全年做出利率決定時可能仍將依賴數據。」

美國國債殖利率 本周大幅跳升，指標10年期國債殖利率達到2019年7月以來最高水平，提振了金融股。

美國運通和Visa是道指漲幅最大的股票，分別上漲2.92%和1.84%。

由於疫情爆發，中國主要製造業中心深圳關閉了所有非必要業務，並在全市範圍內進行檢測，醫療保健股也上漲。

整體類股上漲近0.7%，由Moderna和輝瑞領漲。Moderna上漲8.59%，輝瑞上漲3.94%。