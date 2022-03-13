加州汽油貴不是真貴 當地平均薪資鶴立雞群

加州加油站汽油價格全美最高。（歐新社）

無論在美國哪個地方，汽油價 格都高得令人不安。無論身在何處，每次加油都得支出60元、70元甚至80元，實在是一種痛苦的經歷。

但並非所有美國人都對加油有相同的痛苦。

例如，一般人可能認為加州 的車主比大多數其他美國人更難接受全美最高的汽油價格，因為根據3月11日的資料，1加侖普通汽油的平均價格為5.72元，比全美平均水平高出1.39美元。但這種觀念可能是錯誤的。

這是因為加州的平均工資明顯高於美國其他地區。根據勞工統計局的數據，加州人平均每小時賺37.18元，比全美平均水平高出18%。

當然，在高工資的州中也是有一些人的收入遠低於平均水平。但只要認真尋找，還是有可能找到比州平均價格更便宜的汽油。

但藉此來探討一個經濟學上的問答題：汽油價格給駕駛人帶來最大痛苦的地方在哪裡？

比較基準是汽油平均售價和平均工資數據，來顯示美國人平均需要工作多久才能賺到足夠的錢加滿15加侖的普通汽油油箱。

根據3月11日的全美平均汽油價格和12月全美工資估算，駕駛人現在平均要工作2 時7分鐘來才能支付15加侖汽油的費用。這比2月23日俄羅斯入侵烏克蘭開始導致汽油氣價格飆升的前一天多出25分鐘。

而且在比較全美各州之後可能發現，最近汽油價格飆升帶來的痛苦無處不在，不僅限於少數幾個售價最高的州。

例如加州，在賺取平均工資金額的勞工需要工作2小時18分鐘才能加滿15加侖的油箱。因此，即使平均汽油價格讓任何其他各州相形見絀，但仍有9個州的勞工需要比加州勞工更多的時間在工作上，才能賺到加滿油箱所需的錢。

但在密西西比州，駕駛人每加侖支付4.01元，是全美第11低的平均價格，遠低於美國汽車協會(AAA)3月11日統計的每加侖4.33元的全美平均價格。但由於當地的平均時資為23.51元，遠低於全美平均水平31.18元，當地勞工需要比加州同行多工作16分鐘才能加滿油箱。

更不幸的是，內華達州的高油價每加侖4.92元，僅次於加州，位居全美第二；但當地薪資卻相對微薄合，平均薪資為每小時27.03元，比全美平均水平低13%。因此，內華達州的駕駛人必須比任何其他州勞工工作更久，達2小時44分鐘，才足以支付他們的加油費用。

許多其他汽油價格較高的州，駕駛人的薪資也高於平均水平。

紐約主車支付每加侖4.47元的汽油費，但他們只需工作1小時53分鐘即可加滿油，這是全美第5短的時間。華盛頓州的勞工平均工資更高，他們只須比紐約同行多工作1分鐘，即使當地平均汽油價格為每加侖4.73元，是全美第4高。

根據勞工部 的統計，平均薪資最高處的在華盛頓特區，為51.40元。這使當地駕駛人可以在最短時間內以每加侖4.50元的平均價格加滿15加侖的普通汽油，只需1小時19分鐘。

然而，與各州的薪資估算一樣，這些數字僅衡量私營部門的工資，而不含政府雇主。顯然，華盛頓特區的大部分雇員都在公共部門工作。華盛頓特區的數據也僅衡量該城市的工資，而不是構成華盛頓勞動力的農村、郊區和城市工人的混合體。

若以更廣泛的華盛頓大都市區，也就是除了華盛頓特區外，還包括馬里蘭州、維吉尼亞州和西維吉尼亞州的部分地區，企業支付的平均薪資為39.72元，更符合全州平均水平。即使如此，該大都市地區的勞工也僅需最短的工作時間1小時42分鐘來加滿油箱。

以任何州來觀察，需要最短工作時間來加滿油的地方是明尼蘇達州。當地駕駛人只需工作1小時44分鐘就能購買15加侖汽油。一方面該州勞工有每加侖3.96元相對便宜的汽油的協助，而且其平均薪資高於其他各州。