美國中概股黑色星期五 滴滴出行大跌44%

退市陰影下的中國概念股，昨晚在美國股市再度集體暴跌，納斯達克中國金龍指數創金融危機以來單日最大跌幅。其中，中國網路叫車龍頭滴滴出行因傳轉赴香港上市受阻，股價大跌44%。路透

退市陰影下的中國概念股，昨晚在美國股市再度集體暴跌，納斯達克中國金龍指數創金融危機以來單日最大跌幅。其中，中國網路叫車龍頭滴滴出行因傳轉赴香港 上市受阻，股價 大跌44%。

綜合證券時報、新浪財經等陸媒報導，昨天是中概股的「黑色星期五」，再度迎來集體暴跌，近90支股票跌幅超過10%。與此同時，熱門中概股連續第二天大跌。納斯達克中國金龍指數跌10.18%，續創美國次貸金融危機後的單日最大跌幅。

其中，滴滴出行股價盤中一度接近腰斬，收盤大跌44%，創去年6月30日上市以來單日最大跌幅，股價只剩1.89美元，市值跌破百億來到91.16億美元。

滴滴出行當初在紐約掛牌上市首日，股價最高來到18.1美元，市值一度衝到872億美元。如今股價距離最高點已跌掉近9成。

不堪中國當局出手監管與處罰，滴滴去年12月2日宣布，將從紐交所退市，轉而在香港上市。但市場昨天傳出滴滴未能滿足中國監管當局對其處理敏感用戶數據的整改要求，已暫停在香港上市的籌備工作。滴滴迄今對傳聞維持緘默。

據報導，從高點算起，很多中概股跌幅已經超過了90%，除了好未來、新東方、高途等網路教育股外，遊戲直播行業也很慘，最高20美元的鬥魚，只剩1.46美元；虎牙也從50.82美元跌到3.67美元；電子菸巨頭霧芯科技最高35美元，現在只剩1.485美元。許多中概股已經是「一折大甩賣」，且大多數與中國出手監管有關。

5家中國公司日前被美國證券管理委員會（SEC）列入「外國公司問責法」的暫定清單，面臨退市危機，而且美方可能羅列更多中概股退市名單。引發市場恐慌後，中概股已連續兩天大跌。

鳳凰網引述交銀國際證券研究部負責人洪灝表示，現在做判斷還為時過早，畢竟最後可能所有中概股都被波及。最後這些中概股可能都要回香港上市，那麼它們的股東就需要換血，從美國的投資 者換為香港投資者之後，它們股價的波動性就會非常大。

洪灝說，市場未來的波動性不是每一個人都能夠承受的。有的人認為（中概股）已經跌了80%了，估值很便宜，要去抄底。「但是現在去抄底是逆勢而行，我不建議普通投資者這樣做。