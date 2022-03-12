油價周線收黑 是俄烏戰爭以來首見

國價油價周線收黑，是俄烏戰爭以來首見，但交易商評估供油展望可能改善，可擺脫俄烏戰事的干擾。路透

國價油價 周線收黑，是俄烏戰爭以來首見，並寫下去年11月來最大單周跌幅，交易商仍在評估供油展望，俄烏戰事和伊朗核協議的談判發展，勢必會繼續影響市場。

布蘭特油價上周五（11日）漲3.1%，收報每桶112.67美元，但周線跌4.6%；西德州油價周五收漲3.1%，報每桶109.33美元，周線也跌5.5%。

自俄羅斯 入侵烏克蘭以來，油價持續飆漲，並在過去這一周創下2008年來新高價位，布蘭特一度漲破130美元大關，但也曾有一天跌逾13%，主要受部分產油國暗示可能增產拖累。

上周五供油疑慮升高，西方列強在重啟2015年伊朗核協議的談判面臨破局威脅，因俄羅斯在最後一刻提出要求，迫使世界大國暫停談判。

瑞銀集團分析師史塔諾瓦說：「談判暫停是支撐油市的原因之一。市場參與者將密切觀察俄國的石油 出口數據，以釐清供油受擾的程度。」

美國總統拜登表示，七大工業國（G7）將取消俄羅斯的「最惠國待遇」，也說美國將禁運俄國海鮮、酒類及鑽石。美國上周已禁運俄國石油。

史塔諾瓦表示，市場未來一周將關注國際能源署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）發布的石油市場報告。這兩者均指出，今年的供應預料過剩。