我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭為何久攻不下烏？克魯曼：獨裁強人其實最弱

褲袋要勒更緊了 聯合國：俄烏戰事恐讓糧價再漲20%

竟有人希望巴菲特卸任波克夏董事長?

編譯陳律安／綜合外電
波克夏董事長巴菲特。路透
波克夏董事長巴菲特。路透

波克夏公司（Berkshire Hathaway）11日宣布，今年的股東大會預定4月30日舉行，且回歸實體會議。而今年的股東提案中，竟有一個是要「股神」巴菲特卸任董事長。波克夏呼籲股東屆時在會中反對這項提案。

波克夏在股東會前發布的委託書中表示，今年收到的股東提案中，有四項希望不會在下月底的股東大會中通過，其中一項是「美國國家法律和政策中心」（National Legal and Policy Center，NLPC）所提，希望巴菲特能交出董事長職務。

NLPC表示：「我們認為這些職位（高層），都具備各自不同的職責，對企業體質的健全至關緊要，但公司若只由一名高層職掌，會削弱這種結構，從而弱化公司治理。」NLPC是一家非營利組織。

然而，波克夏呼籲股東反對此案，支持巴菲特繼續擔任董事長，「董事會認為，只要巴菲特仍是波克夏執行長，就會持續兼任董事長。然而，一如巴菲特過去多次所提，一旦他卸任執行長，將會有一位非管理職的董事擔任董事長。」巴菲特持有波克夏32%的投票權。

從1965年來便由巴菲特掌舵的波克夏，也在委託書中揭露主管薪酬；現年91歲的巴菲特，2021年領取37萬3,204美元，低於前一年的38萬328美元，不過他的年薪25年來始終都是10萬美元，他也不領獎金，其餘都是巴菲特個人保鑣和居家維安的支出，由公司支付。

相較於其他大型企業的執行長，巴菲特的薪資明顯偏低，但他持有波克夏16.2%股權，是他1,179億美元身家的主要來源，也因而能位居全球第五大富豪。

巴菲特 波克夏 投票

上一則

褲袋要勒更緊了 聯合國：俄烏戰事恐讓糧價再漲20%

延伸閱讀

巴菲特加碼他出脫 維權投資人艾康賣西方石油 3年賺10億

巴菲特加碼他出脫 維權投資人艾康賣西方石油 3年賺10億
股神加持+俄烏效應 這家石油公司股價1周飆升42%

股神加持+俄烏效應 這家石油公司股價1周飆升42%
波克夏上季淨利躍增11%

波克夏上季淨利躍增11%

巴菲特：蘋果推升波克夏價值

巴菲特：蘋果推升波克夏價值

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20
俄羅斯總統普亭。 路透

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

2022-03-08 05:14

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話

成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話
斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人
拜登警告俄勿動用化武 矢言避免第三次世界大戰

拜登警告俄勿動用化武 矢言避免第三次世界大戰