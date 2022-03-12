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中概股再遭「血洗」 滴滴股價狂貶44%

記者林則宏／即時報導
美國中概股周五集體走跌，滴滴股價更重貶44％。（路透）
美國中概股周五集體走跌，滴滴股價更重貶44％。（路透）

受美國宣布取消對俄羅斯的最惠國待遇等因素影響，美股三大指數周五集體收跌，但當日中概股跌幅卻最為慘重，近90檔中概股下跌超過10%，滴滴股價更狂貶44%，創去年6月上市以來最大單日跌幅。電子煙品牌霧芯科技跌幅也超過36%，股價續創上市以來新低。大陸媒體以慘遭「血洗」形容當天中概股表現。

上海《第一財經》指出，3月11日，受多重因素影響，中概股再度集體跳水。截至美股收盤，滴滴股價大跌44%，跌破2美元，收在1.89美元，較去年IPO時的價格已下跌87%。

當天股價跌幅較大的主要中概股還包括，阿里巴巴、京東股價分別下跌近7%和9%；電動汽車製造商理想股價大跌近15%，小鵬汽車下跌超過12%，蔚來汽車股價跌幅也將近10%。

報導稱，受到美國監管方面的壓力，在美上市中國企業近期股價已接連走跌。美國證管會（SEC）10日宣布，依據「外國公司問責法」（HFCAA），認定五家在美上市的中國企業為有下市風險的「相關發行人」。投資人擔心，面臨下市風險的中概股名單還會持續增加。

證券時報指出，美國前總統川普2020年底正式簽署「外國公司問責法」後，200多家中概股就出現不同程度下跌，其中170家企業股價迄今幾近腰斬，更有32家企業跌去90%。

一名業界人士表示，「美國現在已經點名了五家公司，後續還會點名更多公司，如果不能在規定時間內提供美國要求的審計底稿，就有可能面臨退市。很多中概股現在情況還不明晰，不確定是大股東私有化還是直接退市，亦或是回歸港股上市，不確定性很大，因此風險也無法預估。」

股價 汽車 美股

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