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金屬大亨：俄沒收出走企業資產將使外資長期卻步

中央社倫敦11日綜合外電報導
俄羅斯金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）。路透
俄羅斯金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）。路透

俄羅斯金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin）指出，俄國將撤離的外國企業資產沒收，將使未來數十年的投資者信心蕩然無存，從而將使俄國回到1917年布爾什維克革命的悲慘日子。

波塔寧是全球最大的鈀（palladium）和精煉鎳（refined nickel）生產商諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）最大股東，他說，俄羅斯對自己被逐出全球經濟諸多領域，應務實應對。

現年61歲、擔任諾里爾斯克鎳業公司總裁的波塔寧，在Telegram通訊軟體上表示：「我們不應該試圖『砰地把門關上』，而應在我們長時間耕耘的市場中，努力維護俄羅斯的經濟地位。」

波塔寧說，沒收那些出走企業的資產，將使俄國在未來數十年遭投資客摒棄。

他說：「這將使我們倒退100多年，回到1917年，我們未來數十年都將感受到其後果，那就是全球投資者對俄羅斯缺乏信心。」

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）昨天告訴普亭（Vladimir Putin）總統，俄國擬議將那些出走企業交付外部管理。

這種管理方式的確切機制目前還不清楚，不過俄羅斯上層現正激烈爭論，俄國對西方制裁應作出何種強烈程度的反應。

俄羅斯 俄國 投資

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