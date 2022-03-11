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續對戰爭保守 道指連跌五周

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數11日下跌，為連續第5周下跌。(美聯社)
道瓊工業平均指數11日下跌，為連續第5周下跌。(美聯社)

投資人對俄羅斯烏克蘭之間的戰爭繼續維持謹慎態度，道瓊工業平均指數11日下跌，為連續第5周下跌。

道指下跌229.88點或0.69%至3萬2944.19點，受Nike和摩根大通跌幅拖累。史坦普500指數下跌55.21點或1.3%至4204.31點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌286.15點或2.18%至1萬2843.81點。

俄羅斯總統普亭11日表示，克里姆林宮與烏克蘭之間的會談出現「某些正面變化」，但尚未就停火進行談判。與此同時，據報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭與俄羅斯的戰爭已達到「戰略轉折點」。

LPL Financial策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「本周股票又迎來另一個下跌，因為停火的希望只是令人失望，增加了不確定性。」

由於俄烏戰爭繼續對金融市場造成影響，道指連續第5周下跌。史指和那指則是連續第2周下跌。

本周道指下跌2%。與此同時，史指下跌2.9%，那指下跌3.5%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「普亭就停火談判發表的正面評論可能是好消息，但因他之前的一些評論被證明是空洞的，投資人不確定對此有多大的重視。」

然而，美國商銀表示，11日與戰爭相關的跌勢可能已經觸底。

美國銀行證券股票和量化策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，「史指從峰值下跌12%顯示大部分泡沫已被消除。」「股市很大幅度反映出地緣政治衝擊，自2月初俄羅斯和烏克蘭成為頭條新聞以來，史指從高點到谷底下跌了9%，類似於之前宏觀及地緣政治事件中典型的7-8%的跌幅。」

美國總統拜登呼籲結束俄羅斯作為首選貿易夥伴的地位，而國會通過了一項資助法案，其中包括140億元的烏克蘭援助。

能源價格繼續上漲。美國指標西德州中質原油(WTI)上漲2.9%至109元左右，而國際指標布蘭特原油上漲2.9%至112元左右。可以肯定的是，原油價格遠低於本周初的高點。

與此同時，除銅外的金屬價格大跌。鈀金期貨下跌4%至每盎司2803.5元。農產品價格漲跌互現，債券殖利率大多走高，但幅度不大。

數據方面，根據11日發布的報告，3月密西根大學消費者信心指數從2月的62.8降至59.7，為2011年9月以來最弱的數字。

保爾森補充說：「由於家庭對通膨的擔憂加劇，市場傳言消費者信心甚至會更低，加劇了人們對美國經濟嚴重放緩甚至衰退的擔憂。」

在個股方面，Rivian在第4季營收和獲利低於預期後下跌7.56%，而DocuSign在發布第1季和財年的疲弱財測後下跌20.1%。

某些科技股拖累那指，並自7日以來繼續走弱。Zoom Video下跌5.04%，使本周跌幅接近10%。Meta Platforms下跌3.89%，自7日以來下跌6.2%。

烏克蘭 俄羅斯 指數

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