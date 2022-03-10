我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉

摩根大通繼高盛之後 宣布關閉俄羅斯事業

摩根大通繼高盛之後 宣布關閉俄羅斯事業

編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通加入高盛，宣布將自俄羅斯撤出營運。(路透)
摩根大通加入高盛，宣布將自俄羅斯撤出營運。(路透)

摩根大通加入高盛，宣布將自俄羅斯撤出營運，以抵制俄羅斯對烏克蘭的侵略。

摩根大通周四在聲明中表示，目前在俄羅斯僅有限度的經營。高盛也表示，計畫關閉當地的業務。

因應烏克蘭戰事傷亡增加，上百萬烏克蘭人逃離家園，這兩家華爾街投銀也跟進其他行業，停止在俄羅斯的業務，意在孤立俄羅斯。麥當勞、可口可樂等美國大型跨國企業都中止在當地的營運。

摩根大通在聲明中表示，「目前業務有限，包括幫助全球客戶解決和結清先前存在的責任；管理他們的俄羅斯相關風險；擔任客戶的託管人；以及照顧我們的員工，」

摩根大通在俄羅斯的曝險很小，據上個月申報資料顯示，並未在該公司海外前20大曝險之列，在俄羅斯的員工也只有100多人。

高盛近年來在俄羅斯維持布局，但占全球投銀事業比率也很小。2021年底，信用曝險金額為6.5億美元，大部分是非主權的交易對象或借債人。高盛已將部分在莫斯科上班的員工轉至杜拜，應員工易地工作的請求。

Visa和Mastercard回應在也已中止在俄羅斯的營運。這兩家信用卡巨人在俄羅斯的相關營收淨額僅4%。

目前為止，在俄羅斯經營規模最大的美國銀行是花旗，大約3000名員工。該公司周三表示正評估當地營運狀況。

俄羅斯 高盛 烏克蘭

上一則

俄烏談判無果 科技拖累股指

延伸閱讀

整點快訊／女屍頭顱兇嫌家尋獲 8旬變性人為連環殺手

整點快訊／女屍頭顱兇嫌家尋獲 8旬變性人為連環殺手
高盛將退出俄國 俄侵烏後首度有美國大銀行撤離

高盛將退出俄國 俄侵烏後首度有美國大銀行撤離
烏俄戰火打擊長榮華航歐美航班？台交通部回應

烏俄戰火打擊長榮華航歐美航班？台交通部回應
英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡

英國凍結7俄富豪資產 切爾西出售計畫喊卡

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03
美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　
每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨
南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多
矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭