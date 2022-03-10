俄烏談判無果 科技拖累股指

烏克蘭和俄羅斯之間的和平談判失敗，讓投資人擔心地緣政治衝突將影響全球經濟成長，美股10日下跌。美聯社

烏克蘭 和俄羅斯 之間的和平談判失敗，讓投資人擔心地緣政治衝突將影響全球經濟成長，美股10日下跌。

道瓊工業平均指數 在前一日上漲超過650點後下跌112.18點或0.34%至3萬3174.07點。史坦普500指數下跌18.36點或0.43%至4259.52點。受蘋果和Meta Platforms下跌拖累，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌125.58點或0.95%至1萬3129.96點。

俄羅斯和烏克蘭外長之間的談判，在停火或為試圖逃離被圍困的馬立波(Mariupol)的平民提供人道走廊等問題上沒有進展。

市場走勢與衝突密切相關，並與能源價格成反比，在俄羅斯與烏克蘭戰爭期間，能源價格一直在上漲。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，西德州中質原油(WTI)上漲超過14%，而布蘭特原油同期上漲15.4%。

然而，過去2個交易日油價已經降溫。WTI和布蘭特原油9日分別下跌超過12%和13%。WTI 10日再下跌至每桶106元左右，而布蘭特原油下跌1%至每桶109元附近。

Mariner Wealth Advisors資深財富顧問列斯科(Timothy Lesko)表示：「市場的劇烈波動似乎完全與烏克蘭與俄羅斯的和平談判以及隨後的能源成本波動有關。」「9日大宗商品價格下跌似乎引發一波紓壓反彈，而由於和平談判似乎毫無成果，該反彈正在逐漸減弱。」

能源股雪佛龍和埃克森美孚分別上漲2.74%和3.12%。

其他自烏克蘭戰爭以來大幅上漲的大宗商品9日回落，10日再次走高。白銀和黃金上漲，因投資人擔心高物價對經濟成長的影響。

在公司宣布以1分20分拆股票和100億元回購後，亞馬遜上漲5.41%。CrowdStrike在獲利超過預期並提高其財測後上漲12.5%。

其他科技股則是一片紅海。Zoom Video下跌5.27%，微軟下跌1.01%。蘋果和Meta Platforms分別下跌2.72%和1.66%。特斯拉下跌2.41%。

高盛在宣布關閉其俄羅斯業務後下跌1.11%，成為俄羅斯上月入侵烏克蘭後首批這樣做的全球主要投資銀行之一。摩根大通10日下午也跟進發布類似的公告。摩根大通下跌1.18%。

衡量通膨的關鍵消費者物價指數(CPI)顯示，2月一籃子商品和服務成長7.9%，創40年新高。高於《道瓊》調查的經濟學者預計的7.8%。

CPI環比上漲0.8%，而估計為0.7%。

Morning Consult首席經濟學者利爾(John Leer)說，「通膨形勢正在惡化，而不是轉好。家庭主食變得越來越昂貴，排擠了可自由支配類別的支出，並拖延了重新分配給服務的支出。雖然汽油價格解釋了大部分情況，但食品和住房價格也是2月的主要驅動因素。」

他說，「不幸的是，烏克蘭的戰爭將讓控制通膨變得更加困難。天然氣和能源價格繼續上漲，小麥價格暴漲，供應鏈仍然混亂。」

美國10年期國債殖利率自2月25日以來首次升破2%。

交易員還評估了歐洲央行較預期提早解除紓困措施的決定。該行10日表示，如果經濟數據允許，它將在今年第3季結束其債券購買計畫。

聯準會(Fed)下周將舉行會議，預計Fed將在會議上升息。