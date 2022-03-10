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把戰爭當成買入俄股的機會 貝萊德旗下避險基金虧慘

編譯季晶晶／綜合報導
貝萊德旗下新興前沿基金把俄烏戰爭當成買入俄股的機會，結果蒙受創紀錄虧損。（歐新社）
貝萊德旗下新興前沿基金把俄烏戰爭當成買入俄股的機會，結果蒙受創紀錄虧損。（歐新社）

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下一支避險基金將普亭入侵烏克蘭，視為低價買進更多俄羅斯股票的良機，結果招致反效果，蒙受創紀錄損失。

根據知情人士和彭博資訊取得的投資人文件，貝萊德的新興前沿基金2月暴跌逾10%，交易損失創設立十多年來最大。該基金截至1月底的規模為9.6億美元，今年來下跌大約7%。

在俄烏戰爭爆發以及各國實施在金融上孤立俄國的制裁後，這支避險基金成了最近一家蒙受巨額損失的投資機構。

在2月初，俄羅斯是該基金最大多頭倉位之一，總資產有9%投資俄股。管理該基金的團隊負責人Sam Vecht在貝萊德已是老手，他告訴投資人，俄羅斯開始入侵烏克蘭時，他加碼押注。該基金所有頭寸目前已平倉，對俄羅斯的曝險為零。

2月28日起，貝萊德暫停旗下主動管理基金和指數型基金買入俄羅斯證券。

貝萊德發言人謝絕置評。

這支基金在戰前致函客戶表示，「我們1月底去過俄羅斯，評估當地情況，因為我們對俄羅斯的淨多頭頭寸很大」。信中提到看漲俄股的原因包括：俄羅斯經常項目順差龐大、債券回報有吸引力，股票估值便宜，以及貨幣被低估。

雖然1月俄股給該基金帶來的損失最大，但該基金仍保留曝險部位，後來還擴大押注。該團隊在信中說，「相對於衝突帶來的風險，我們認為做多俄股的風險回報比更佳」。根據這封信，該基金自2011年9月設立以來，從未出現過年度虧損。

俄羅斯 投資 烏克蘭

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