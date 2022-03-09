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避險需求降溫 金價跌3% 創7個月最大跌幅

編譯葉亭均／綜合外電
國際金價9日下跌近3%，創7個月最大跌幅。(路透)
國際金價9日下跌近3%，創7個月最大跌幅。(路透)

國際金價9日下跌近3%，創七個月最大跌幅，因烏克蘭高層幕僚人士表示對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，再加上石油價格大幅回跌，帶動投資人資金又湧向高風險資產，避險需求降溫；鈀金周三一度急挫約9%，領跌貴金屬，跟隨商品價格當日回落趨勢。

現貨黃金價格9日下跌2.87%，跌58.93美元，至每英兩1991.83美元，結束接近達到2020年8月歷史高點的漲勢；黃金期貨收跌2.7%，報1988.20美元。

金價盤中一度下跌3.6%，為去年8月9日以來最大盤中跌幅。烏克蘭總統澤倫斯基的首席外交政策幕僚人士表示，只要獲得安全保障，便對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，但任何一寸領土都不會放棄。這項消息使得市場的避險情緒消退。

鈀金收盤大跌逾6%

現貨鈀金價格震盪下跌6.4%，報每英兩2967.78美元，自周一觸及的3440.76美元紀錄高點回落，當時市場擔心俄羅斯供應中斷。俄羅斯約貢獻世界40%的鈀金開採。鈀金是汽車製造商用於生產觸媒轉化器的重要原料

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示：「價格不可能一直上升，在某一時間點，需要達成平衡。」他說，鈀金仍有可能走高，因為在危機前，鈀金就處於短缺狀態 。

其他貴金屬方面，現貨銀跌3%，至每英兩25.59美元，8日曾觸及近九個月高點；白金大跌7%，至1,072.41美元。

分析師表示，走勢逆轉也受到投資人獲利了結的影響。

金價 俄羅斯 投資

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