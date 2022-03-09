避險需求降溫 金價跌3% 創7個月最大跌幅

國際金價9日下跌近3%，創7個月最大跌幅。(路透)

國際金價 9日下跌近3%，創七個月最大跌幅，因烏克蘭高層幕僚人士表示對討論俄羅斯 提出的中立要求持開放態度，再加上石油價格大幅回跌，帶動投資 人資金又湧向高風險資產，避險需求降溫；鈀金周三一度急挫約9%，領跌貴金屬，跟隨商品價格當日回落趨勢。

現貨黃金價格9日下跌2.87%，跌58.93美元，至每英兩1991.83美元，結束接近達到2020年8月歷史高點的漲勢；黃金期貨收跌2.7%，報1988.20美元。

金價盤中一度下跌3.6%，為去年8月9日以來最大盤中跌幅。烏克蘭總統澤倫斯基的首席外交政策幕僚人士表示，只要獲得安全保障，便對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，但任何一寸領土都不會放棄。這項消息使得市場的避險情緒消退。

鈀金收盤大跌逾6%

現貨鈀金價格震盪下跌6.4%，報每英兩2967.78美元，自周一觸及的3440.76美元紀錄高點回落，當時市場擔心俄羅斯供應中斷。俄羅斯約貢獻世界40%的鈀金開採。鈀金是汽車製造商用於生產觸媒轉化器的重要原料

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示：「價格不可能一直上升，在某一時間點，需要達成平衡。」他說，鈀金仍有可能走高，因為在危機前，鈀金就處於短缺狀態 。

其他貴金屬方面，現貨銀跌3%，至每英兩25.59美元，8日曾觸及近九個月高點；白金大跌7%，至1,072.41美元。

分析師表示，走勢逆轉也受到投資人獲利了結的影響。