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商品漲幅降溫 那指脫離熊市

財經新聞組／綜合報導
美股9日大漲，因為最近飆升的大宗商品價格、尤其是石油價格，在烏克蘭戰爭仍在繼續的情況下出現降溫。美聯社
美股9日大漲，因為最近飆升的大宗商品價格、尤其是石油價格，在烏克蘭戰爭仍在繼續的情況下出現降溫。美聯社

美股9日大漲，因為最近飆升的大宗商品價格、尤其是石油價格，在烏克蘭戰爭仍在繼續的情況下出現降溫。

道瓊工業平均指數上漲653.61點或2%至3萬3286.25點，受惠於Salesforce、Nike和摩根大通的推升。史坦普500指數上漲107.18點或2.57%至4277.88點，創2020年6月來最佳單日表現。受大型科技寵兒強勁上漲的提振，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲459.99點或 3.59%至1萬3255.55點，為2020年11月來最佳單日表現。

9日漲幅讓道指脫離修正區，那指也脫離熊市跌幅。

油價在下午交易大幅走低，給股市帶來額外提振。WTI原油下跌逾12%或15元，收於每桶108.7元，創11月26日來最糟單日走勢。同時，國際指標布蘭特原油也下跌13%或16.8元至111.1美元，是2020年4月來最大單日跌幅。

股市在8日連續下跌4個交易日後出現反彈，史指和道指進一步跌入修正區域，那指則擴大了其熊市跌幅。

股市正對最近嚇壞股市的大宗商品價格回落做出反應。尤其是能源和農產品，它們在烏克蘭戰鬥中飆升，而部分金屬也出現大幅上漲。

白銀、銅和鉑金9日均走低。小麥期貨大幅走低​​，但鈀金繼續走高。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學家博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示：「股市繼續在石油等大宗商品價格的變化中尋找線索。」「當價格回落時，交易將繼續波動並反彈；但總體而言，石油和非能源價格仍處於非常高的前景讓經濟活動和股市的整體前景蒙上一層陰影。」

科技股推高主要股指，Netflix上漲4.98%，微軟上漲4.59%。 Meta Platforms和Alphabet分別上漲4.31%和4.97%。

由於擔心汽油價格上漲會削弱消費者支出，某些與消費者相關的股票回升。Nike上漲4.74%，星巴克上漲4.29%。

航空公司和郵輪公司也走高。嘉年華上漲8.68%，聯合航空上漲8.27%。

在烏克蘭戰爭期間，投資者湧向固定收益以尋求保護，如今從債券中撤出，國債價格下跌，殖利率攀升。指標10年期票據殖利率上升約5個基點至1.93%。一個基點等於0.01個百分點。

隨著殖利率上升，銀行股走高。美國商銀上漲6.38%，Wells Fargo上漲5.81%。高盛和摩根大通分別上漲3.8%和4.03%。

在總統喬拜登宣布禁止進口包括石油在內的俄羅斯石化產品以回應該國入侵烏克蘭後，能源股走低。

其他個股方面，約會服務Bumble在上季獲利和財測遠優於華爾街預期後，股價飆升41.9%。

經過整個交易日的上沖下洗，主要股指8日均收低。道指回吐585點的漲幅，收跌184點，進一步陷入修正。史指下跌0.7%，跌入修正區域。那指在7日跌入熊市後再跌0.2%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，聯準會(Fed)能否實現經濟軟著陸還有待觀察，但美國應該能夠避免衰退，「美國勞動市場、消費者和總體企業部門的實力，應該成為短期內擺脫衰退的砝碼。」「總體來說，波動性可能會持續存在，烏克蘭可能會出現多種結果，但美國經濟的基本面看來仍然不錯，特別是如果Fed能夠在不破壞需求的情況下駕馭升息。」

在經濟數據方面，勞工部報告，1月職位空缺比可用勞工多近500萬。

職位空缺和勞動力流動調查顯示，繼12月數據大幅上調後，總職位空缺降至1126萬個。

衡量通脹的關鍵指標2月消費者物價指數(CPI)將於美東時間10日上午8:30公布。

殖利率 烏克蘭 石油

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