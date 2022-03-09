歐洲能源爆貴又短缺 這設備超搶手

俄烏戰爭使能源供應更加吃緊，歐洲太陽能板需求在近期暴增。路透

隨著俄烏戰爭使能源供應更加吃緊，歐洲企業正競相搶購可安裝在公司屋頂或戶外空間的太陽能板，以減緩近來天然氣 價格暴漲造成的衝擊。

瑞典 太陽能開發商Alight執行長Harald Overholm說，能源價格飆升已促使大批客戶湧入，公司籌劃中的專案總售電量，已從幾周前的約170千瓩（MW）激增至將近500MW。Alight提供興建、現場裝設及太陽能電場營運服務，並簽訂10至20年合約，以固定合約費率銷售電力。

Overholm表示，此刻的接單情況很瘋狂，客戶都對電費飆升感到恐慌。天然氣價格在過去三周內翻了快兩倍。而根據彭博統計的數據，今年來歐洲商界的太陽能電池陣列較去年躍增約15％。

他指出，企業很難單靠太陽能設備來滿足電力需求，但透過階段性規劃和施工，只要九個月就能裝好太陽能電池陣列。這意味著新的太陽能板可以幫助歐洲的能源密集型公司削減成本。

Overholm說：「無法迅速從能源急漲情況中獲得緩解的客戶，目前最重視的速度，他們希望下單隔天就能裝好太陽能板。」

儘管太陽能供電合約需求主要來自亞馬遜、字母等科技巨頭，Overholm表示，水泥、造紙等產業的客戶也有小型太陽能板裝設服務的需求，透過在多處安裝設備，總發電量也能滿足一大部分電力需求。

與此同時，美國、英國禁止進口俄國石油 ，已激勵太陽能類股大漲。Maxeon Solar Technologies股價在美東標準時間8日盤中大漲30％，締造歷來盤中最大漲幅，SunPower盤中也勁揚22%，創1月來新高；Sunnova Energy International盤中漲逾18％。