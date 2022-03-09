美英對俄祭石油禁令…OPEC被迫選邊站 不能兩面討好

美英的俄羅斯石油禁運令讓石油輸出國組織面臨選邊站的壓力，無法再保有中立性。(路透)

美英宣布對俄羅斯石油 祭出禁令，擴大了石油輸出國組織（OPEC）面臨的增產壓力，否則就是站在俄羅斯那一邊。華爾街日報分析，OPEC將無法保有現在的中立性。

美國總統拜登周二下令不准俄國 石油進口，推升布蘭特原油價格8日盤中最高上漲到每桶133.15美元。英國很快跟進。不過，俄羅斯石油主要出口市場是歐洲。許多買家害怕違反金融制裁或傷害聲譽，已先規避了俄國石油，例如歐洲能源巨擘殼牌（Shell） 同日甚至宣布自行杯葛俄國石油和天然氣的計畫，並在公眾壓力下，為上周五採買俄國石油公開道歉。

俄羅斯是全球第三大石油供應國，日產1,000萬桶原油左右，半數供出口。西方國家1月進口約430萬桶，歐陸占最大一部分，美國只進口20萬桶，英國更少。但美國禁運令可能使其他人對俄油避而遠之，全球市場將面臨嚴重短缺。Rystad Energy估計，全球供應日減400萬桶，將推升油價衝破200美元。

有替代來源的話可以緩解供應緊縮。根據Rystad，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）有閒置產能，可日產400萬桶，主要集中沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗和阿聯。但如果他們增產，等於選擇站在俄羅斯的對立面。

OPEC+由沙國和俄羅斯共同主持，最近一次開會是在普亭入侵烏克蘭後的那一周，成員國僅花13分鐘就決定堅守原訂的小幅增產計畫，在那場號稱史上最短的「閃」會裡，甚至沒討論烏克蘭危機。

美國頁岩油也能增產，比現行油價低很多的價位都還有利可圖，但那不能很快解決問題：OPEC可以更快增產。原油種類也讓客戶很難直接用一種油取代另一種。例如，美國墨西哥灣煉油業者使用重質俄羅斯原油，沒法輕易換成輕質頁岩油。

沙國2020年在OPEC+與俄對峙時，曾經證明能源是對付莫斯科的強力武器，油價當時曾短暫跌到負值。但OPEC有可能不想為了平衡市場，犧牲掉他們之間最近的緩和關係。沒有必要質疑OPEC的舉動，但美國禁止向俄買油，限縮了OPEC兩邊討好的空間。OPEC成員國須做出艱難選擇。

俄羅斯最大的能源客戶，歐洲，周二並未宣布禁止進口俄國石油，而是由歐盟揭示減少「過度仰賴」俄國能源的計畫。但即使歐洲公司可以持續買進俄國石油，該地區仍然面臨天然氣短缺的潛在危機。莫斯科已放話要切斷北溪一號，停止供應天然氣給德國，以報復西方國家對其祭出石油禁令。歐洲有足夠的天然氣撐到夏季，但必須在下個冬季前重建庫存。歐盟承諾增加液化天然氣的進口，以便在年底前，降低對俄羅斯天然氣的需求，減幅近三分之二。