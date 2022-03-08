烏克蘭傳不再堅持加入北約 小麥連6日漲停後又暴跌

小麥連六天大漲後暴跌，因有烏克蘭據報不再堅持加入北約。路透

小麥期貨周二觸及歷史新高後的幾小時又大幅下跌，市場走勢高度動盪。

芝加哥期貨交易所小麥市場交投最活躍月份合約，周二一度上漲5.4%到每蒲式耳13.635美元，創下新高紀錄，但稍後出現跌停，重挫10%到11.64美元，收盤時比前一交易日下跌0.6%。小麥先前連續六個交易日漲停。下跌是因為有報導說，烏克蘭 不再堅持加入北約，升高投資 人對俄烏戰爭趨於緩和的期待。

俄羅斯入侵烏克蘭有效關閉了全球超過四分之一的小麥供應，這種主食用於包括麵包、麵條到牛飼料在內內的各種產品，引發外界對糧食短缺的擔憂，根據彭博數據，價格劇烈波動使小麥的10天歷史波動率達到至少十年來的最高水準。

駐明尼阿波利斯的Frontier Futures交易員Joe Nussmeier說： 「小麥市場感覺受損了，有幾天似乎是變成了遊戲譯站（GameStop）或連鎖戲院AMC。」他指的是受Reddit等社群媒體 平台熱炒的迷因股。

一些美國在地買家對高價猶豫不前，期貨價格目前比現貨市場貴。與此同時，各地貿易商都想弄清楚，戰事對黑海地區的出口造成嚴重破壞，這種中斷會如何擾亂全球食品經濟。