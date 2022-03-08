憂通膨阻成長 股指深陷修正

在史坦普500指數創下2020年10月來最糟單日走勢後，由於投資人繼續評估俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢，加上大宗商品價格飆漲，美股繼續大跌。美聯社

在史坦普500指數創下2020年10月來最糟單日走勢後，由於投資 人繼續評估俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢，加上大宗商品價格飆漲，美股繼續大跌。

道瓊工業平均指數在盤中上漲585點後收盤下跌184.74點或0.56%至3萬2632.64點，跌入更深的修正區。史指下跌30.39點或0.72%至4170.7點，同樣深入修正區。那斯達克綜合指數繼續下跌35.41點或0.28%至1萬2795.55點，擴大熊市跌幅。小型股指標羅素2000逆市上漲0.6%。

道指本周已下跌2.9%。

投資人繼續評估因俄羅斯入侵烏克蘭而導致的大宗商品價格飆升和經濟成長放緩。石油、汽油、天然氣以及鎳和鈀等貴金屬價格上漲，加劇了人們對通膨飆升導致全球經濟成長放緩的擔憂。

Wolfe Research首席投資策略師申耶克(Chris Senyek)在報告中指出，「俄烏衝突、商品飆漲、通膨擔憂和非常不確定的聯準會(Fed)前景，歸納成衰退擔憂快速深化，並促使股市快速一跌。」

拜登總統表示美國將禁止進口俄羅斯石油，WTI原油上漲約7%至每桶128元以上。油價自本周開始飆升，美國原油價格一度觸及13年高點130元。WTI收漲3.6%至123.7元；布蘭特原油上揚3.8%至127.98元。

在油價飆升之下，能源類股是大盤亮點。雪佛龍上漲5.28%。此外，太陽能和其他潔淨能源股也走高，焦點轉向替代能源。Enphase Energy和SunPower分別上漲10.82%和18.74%。

航空公司和郵輪公司也走升。達美航空上漲3.69%，美國航空上漲5.22%。西南航空和聯合航空分別上漲5.3%和3.32%。挪威郵輪公司也上漲3.77%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，8日的「反彈是低點可能出現的小勝利，但可能需要在收盤前或本周稍後再次測試。」

國際指標布蘭特原油在6日隔夜一度觸及139.13元的高點，隨後收於每桶123.21元，為2008年7月以來最高水平。布蘭特原油8日上漲2%至126元。

原油價格上漲已經開始打擊消費者錢包。根據美國汽車協會(AAA)的數據，8日1加侖普通汽油的全國平均價格上漲至4.173元，超過2008年7月的記錄4.114元；這個數字未經通貨膨脹調整。

其他商品價格也恢復上漲。鎳價短暫觸及每噸10萬元以上的新紀錄。

鈀金是製造電子產品時的關鍵金屬，其期貨價格再次上漲5%至每盎司3.04元；而鉑金期貨價格上漲近3%至每盎司1149.70元。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)說，「也許只有美國會立即切斷俄羅斯的石油和天然氣，而英國和歐盟會在數季內執行它們的方案，這讓我們鬆了一口氣。此外，雖然關於俄羅斯與烏克蘭的未來預期相當悲觀，但停火的要素正在落實到位。」

美國國債殖利率 也大幅上漲，指標10年期國債殖利率上漲近10個基點至1.85%，因投資人擔憂通膨升級而拋售債券。殖利率走勢與價格相反。

7日史指下跌近3%，為2020年10月以來最糟單日走勢。藍籌股道指下跌近800點，為6個交易日來第5次下跌。而包含許多大型科技公司的那指下跌3.6%，跌入熊市區域，較11月的歷史高點下跌逾20%。

投資人繼續關注地緣政治緊張局勢升級的發展。烏克蘭表示，莫斯科正試圖通過只允許烏克蘭平民撤離到俄羅斯和白俄羅斯 來操縱其停火安排。

殼牌為繼續採購廉價的俄羅斯石油道歉，並表示將切割該國所有的碳氫化合物資產。俄羅斯警告，如果西方國家頒佈出口禁令，原油價格可能會達到每桶300元。殼牌股價暴漲3%。