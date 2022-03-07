高油價恐致滯脹 道指跌近800點

在連跌4周後，美股7日再次下跌，因為投資人越來越擔心俄羅斯與烏克蘭衝突導致的能源價格上漲會減緩經濟成長，同時推高通膨。美聯社

在連跌4周後，美股7日再次下跌，因為投資 人越來越擔心俄羅斯 與烏克蘭衝突導致的能源價格上漲會減緩經濟成長，同時推高通膨。

道瓊工業平均指數下跌797.42點或2.37%至3萬2817.38點，主受美國運通7.99%跌幅的拖累。史坦普500指數下跌127.78點或2.95%至4201.09點，進一步跌入修正區，距近期紀錄收盤高點差距12%。那斯達克綜合指數下跌482.48或3.62%至1萬2830.96點，跌入熊市，距歷史高點超過20%%。

隨著俄烏戰爭持續，投資人正在關注全球能源供應中斷的潛在經濟後果。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，「因此，『滯脹』正迅速成為投資組合策略的核心。」「為放緩的成長和更持久的通膨做好準備，是投資人目前最大擔憂和行動。」

6日隔夜，在俄羅斯和烏克蘭之間持續不斷的戰爭中，美國油價觸及2008年來最高水平。指標西德州中質原油(WTI)期貨一度觸及每桶130元，之後回落。WTI原油最新上漲3%至每桶119元。國際指標布蘭特原油飆升至每桶139.13元，為2008年7月以來最高水平；之後回落至123元左右。

能源股隨油價上漲。貝克休斯上揚4.7%。雪佛龍上漲2.17%。埃克森美孚上漲3.59%。

與此同時，銀行股是最大輸家，花旗集團下跌1.87%，美國合眾銀行(U.S. Bancorp)下跌3.89%，因投資人越來越擔心經濟成長放緩。

由於擔心4元的汽油價格打擊消費者的錢包，麥當勞、星巴克和Nike也連袂走跌。美國汽車協會(AAA)表示，汽油價格6日飆升至2008年來最高水平，全國平均價格達到每加侖4.06元。航空公司、郵輪公司和旅遊股也因同樣原因下跌。

在GameStop總裁柯恩(Ryan Cohen)透露他經由其投資公司RC Ventures持有近10%的股份後，Bed, Bath & Beyond飆升34.18%。

美國國務卿布林肯6日表示，美國及其盟國正在考慮禁止進口俄羅斯石油和天然氣，以回應該國對烏克蘭的襲擊。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)還給民主黨同事一封信表示，眾議院正在「探索強有力的立法」以禁止進口俄羅斯石油，以將「進一步將俄羅斯與全球經濟隔離開來」。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學家博斯特詹希奇(Kathy Bostjancic)表示：「美股正在努力應對大宗商品供應衝擊，尤其是油價，並擔心這可能會演變成滯脹衝擊，而且不止如此。」「美股將直接反映油價的變化和俄羅斯石油禁運的前景。」

預測人士預計，隨著通膨上升，美國經濟成長將放緩，歐洲經濟將接近衰退，俄羅斯的國內生產總值(GDP)將在地緣政治衝突中出現兩位數的下滑。

目前市場對美國經濟的預測平均值為今年GDP將成長3.2%，較2月時的預測小幅下調0.3個百分點。

華爾街已在適應成長放緩。在地緣政治緊張局勢下，花旗、瑞銀、Yardeni Research和Evercore ISI等頂級策略師都調降了美股前景。長期看多股市的亞德尼(Ed Yardeni)已成華爾街最大的空頭之一，估計史指在2022年下跌16%，收於4000點。

即使規避風險，但政府債券殖利率 上升，顯示對避險資產的需求減少。由於通膨擔憂推高殖利率，指標10年期美國國債殖利率最新報1.77%，較盤中微幅上漲。

勞工部的正面數據不足以讓投資人擺脫對俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的擔憂。勞工統計局4日報告，2月經濟增加67.8萬個工作崗位。高於《道瓊》經濟學者預期的44萬個。失業率下滑至3.8%。

道指和史指上周下跌約1.3%。道指連續第4周下跌，史指跌入修正區，較收盤高點下跌逾10%。那指下跌2.8%。

本周將發布數份經濟數據報告，包括10日公佈的2月消費者物價指數(CPI)。預計關鍵指標將顯示通膨比一年前上漲7.8%。

聯準會(Fed)官員在下周政策會議之前處於緘默期。聯邦公開市場委員會(FOMC)將於3月15日至16日召開會議，預計屆時將批准其基準短期借款利率上調25個基點。