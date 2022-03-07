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俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

俄烏衝突 亞洲哪些國家可能漁翁得利？

編譯林奕榮／綜合外電
俄烏衝突引發轉單效應，可能嘉惠澳洲、馬來西亞等亞洲國家。(歐新社)
俄烏衝突引發轉單效應，可能嘉惠澳洲、馬來西亞等亞洲國家。(歐新社)

法國外貿銀行（Natixis）的報告指出，俄羅斯烏克蘭衝突對亞洲的影響是通膨和供應鏈受阻，將反映在能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等產業。但並非所有亞洲經濟體都受到負面衝擊，烏克蘭戰事引發的轉單效應，可能嘉惠澳洲和馬來西亞。

報告指出，亞洲與烏克蘭距離遙遠，但俄烏衝突的漣漪效應將超出國界。從SWIFT禁令到晶片封鎖，西方和一些亞洲經濟體正對俄羅斯實施進一步的制裁。儘管亞洲與俄羅斯金融市場的連結有限，但對經濟的溢出效應不容忽視。

總體來看，俄羅斯與烏克蘭僅占全球貿易的2%，但兩國在特定商品的市占率占有舉足輕重的地位，例如氖氣（70%），鈀（37%），天然氣（17%），小麥（13%），石油（12%）和鎳（9%）。這代表兩國在上游產業扮演關鍵角色，也勢必對亞洲產生影響，尤其是能源、科技、農業和運輸等行業。

在能源方面，亞洲將感受到能源價格上漲帶來的壓力，因為多數國家都是石油和天然氣的淨進口國。亞洲對俄羅斯能源供給的依賴相當溫和，曝險程度最高的是中國，其石油和天然氣進口有12%來自俄羅斯，其他亞洲國家，例如日本和韓國，自俄羅斯進口的比率低於8%。

亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體，鈀和鎳是生產半導體和電動車電池不可或缺的原料，這些原料占比不大，但在供應鏈中至關重要。技術封鎖方面對亞洲的影響輕微，因為俄羅斯不是亞洲的主要市場，但如果俄羅斯限制出口，科技產業的成本可能會增加。

此外，俄羅斯和烏克蘭軍瀕臨黑海，是能源和乾散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐。小麥出口受阻可能會導致亞洲糧價上漲。這種情況下，全球第五大小麥出口澳洲可能接到許多從黑海轉來的訂單。

不過，報告指出，物流瓶頸是另一個問題。海運成本飆升反映在油輪和乾散貨上，自2月初以來分別上漲120%和48%。此外，港口和空域關閉意味着海運公司可能會跳過部分港口，飛機可能需改換航線。

俄羅斯 烏克蘭 石油

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