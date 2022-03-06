我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

烏克蘭形勢惡化 中使館通告：中國同胞盡快離境

戰爭影響經濟：美成長放緩、歐恐衰退、俄萎縮達兩位數

編譯季晶晶／綜合外電
俄烏戰爭對經濟的影響將是美國成長放緩、歐洲可能衰退，俄羅斯萎縮達兩位數。歐新社
俄烏戰爭對經濟的影響將是美國成長放緩、歐洲可能衰退，俄羅斯萎縮達兩位數。歐新社

俄烏戰爭對經濟的影響如何？預測顯示，美國通膨上升致成長放緩、歐洲接近衰退，俄羅斯經濟萎縮幅度深達兩位數。

根據CNBC Rapid Update的平均預測，美國今年GDP年增3.2%，比2月預測值少0.3個百分點，但隨著經濟自疫情反彈，仍高於過往趨勢。聯準會偏好的通膨指標，個人消費支出物價指數，今年料上升4.3%，比2月的調查高出0.7個百分點。

但預測人士警告，油價狂飆，美國經濟如何因應仍然是未知數。如果俄羅斯石油被排除在全球供應之外，可能意味更嚴峻的結果。大多數人認為風險偏向更高的通膨和更低的成長。

CNBC Rapid Update顯示，美國第2季的成長，從第1季的1.9%加速到3.5%，比前次調查少0.8個百分點。所以，經濟自疫情反彈，但不如原先估計的強勁。本季通膨估高出1.7個百分點，下季1.6個百分點，到年底時會從4.3%降到2.4%。

總體而言，美國經濟成長看來能持久。經濟學家Stephen Stanley和Amherst Pierpont說：「能源價格飆升，可能持續走高，但預計最近幾天的大部分漲幅將在幾個月內消退，這主要意味對成長和通膨主要是短期影響。消費者有大量流動性、收入增長及其財富可供運用。」

價格衝擊造成的影響與其他國家不同的原因之一，在於美國的產油量。由於國內供需大致平衡，美國的資金在內部由消費者轉移到生產者身上，而非由美國轉移到外國。這雖然對美國個別家庭和特定區域造成較大的打擊，但推升美國能源公司的利潤。石油業者可能因此增加鑽探，促進經濟成長。

大多數人認為歐洲比較慘。巴克萊下修歐洲今年的成長預測到3.5%，低於上月的4.1%，因為「大宗商品價格飆升和金融市場的避險情緒，可能引發全球停滯性通膨，歐洲是曝險最大的區域」。

摩根大通將今年歐洲成長率下調近1個百分點，現在的預測值是3.2%，但第2季已經是零。

俄羅斯經濟料將受創最深。摩根大通預測，由於俄國面臨前所未有的制裁，6,300億美元的外匯準備被凍結，與其他國家的金融聯繫遭切斷，俄國GDP將萎縮12.5%。

國際金融協會（IIF）預估萎縮15%，是全球金融危機時的兩倍。IIF首席經濟學家Robin Brooks寫道：「我們認為風險傾向於走勢向下。俄羅斯再也不會一樣了。」

俄羅斯 石油 疫情

上一則

怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券

延伸閱讀

怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券

怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券
為都市巷戰準備？美官員：俄羅斯正在招募敘利亞傭兵

為都市巷戰準備？美官員：俄羅斯正在招募敘利亞傭兵
美國防官員：俄羅斯已投入95％戰鬥力、600枚飛彈

美國防官員：俄羅斯已投入95％戰鬥力、600枚飛彈
美國會準備立法禁運俄石油 裴洛西證實眾院正研議中

美國會準備立法禁運俄石油 裴洛西證實眾院正研議中

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28

超人氣

更多 >
房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔

紐大學生頻遭攻擊 4受害者中3人為亞裔