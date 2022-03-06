俄烏戰火 燒到車用電子 全球最大車用線束商生產停擺

俄烏戰火燒到電子業。全球最大車用線束商德國LEONI在烏克蘭與俄羅斯的工廠因戰爭導致生產停擺，引發車用線束大缺貨，牽動福斯集團、BMW、賓士、奧迪等車廠出貨。（歐新社）

俄烏戰火燒到電子業。全球最大車用線束商德國LEONI在烏克蘭 與俄羅斯的工廠因戰爭導致生產停擺，引發車用線束大缺貨，牽動福斯集團、BMW、賓士、奧迪等車廠出貨，由於俄烏戰事未見止息，貿聯-KY、廣宇等台資同業有望迎來龐大的轉單效應。

台灣鴻海 董事長劉揚偉證實，部分客戶已因戰爭而暫停出貨，而車用線束供給更因戰事受影響，鴻海正密切注意相關事件發展。

此前，市場對俄烏開戰多聚焦在貴金屬、原油、航運等傳產族群的影響，即便烏克蘭是半導體生產必要的氖氣、氪氣、氙氣等稀有氣體主要出口國，但因半導體廠庫存與多元供應商策略奏效，並未影響半導體業生產。

LEONI在烏克蘭與俄羅斯的工廠因戰火而停襬，線束成為電子業第一個受戰事衝擊供應的關鍵元件，並延伸至汽車 製造等終端應用。

業界人士分析，LEONI在全球31個國家擁有超過8萬6000名員工，德國汽車大廠的車用線束多由LEONI供應。LEONI在烏克蘭西南部有兩座工廠，僱用約7000名員工，並在俄羅斯有兩座工廠供應德國車廠，此次工廠生產停擺影響甚大。

外電報導，歐洲第一大車廠福斯集團車用線束庫存面臨用罄，已經宣布位於薩克森邦Zwickau與Dresden兩座車廠暫時停線數天，未來恐有更多廠區停工。

賓士、BMW、奧迪、保時捷等品牌也受波及，BMW發言人向媒體表示，受缺料影響，旗下位於Dingolfing的歐洲最大的汽車生產工廠，恐將於未來一周內完全停產。

隨著車廠積極奔走尋找線束來源，廣宇、貿聯成為當紅炸子雞。其中，廣宇挾「富爸爸」鴻海集團全力支援，在既有蘋果訂單穩定增長之餘，也加入鴻海集團衝刺電動車事業的行列，扮演供應線束的要角。