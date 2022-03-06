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糧價狂漲 全球糧食危機烏雲罩頂

編譯任中原／綜合外電
俄羅斯東南部第比利斯卡亞附近農民，去年7月在小麥田收成作物。(美聯社)
俄羅斯東南部第比利斯卡亞附近農民，去年7月在小麥田收成作物。(美聯社)

俄羅斯烏克蘭的小麥出口量合計占全球三分之一。自從俄軍入侵烏克蘭以來，黑海地區各大港口的小麥出售幾乎停擺，導致國際麥價漲到歷史高點，比2007-2008年全球糧食危機時還高。

儘管烏克蘭小麥庫存頗豐，可支持數月出口，但農產品專家及官員警告，出口延後將使依賴烏克蘭小麥、穀物、葵花油及大麥的國家飽受缺糧衝擊。美國農業部前首席經濟學者葛勞伯表示，糧食進口國將須尋找其他來源，從而帶動價上漲。

烏克蘭農民表示，如果農民不趕快開始栽種，糧食安全將面臨重大危機；如果今年產季烏克蘭的糧食生產減少，小麥價格可能上漲1-2倍。

一些較貧窮的糧食進口國將受創最重。例如黎巴嫩90%的小麥進口來自烏克蘭，且烏克蘭小麥也下索馬利亞、敘利亞及利比亞的主要來源。

土耳其70%的小麥進口量來自俄羅斯。即使在戰爭爆發之前，土耳其2月通膨年升率已達到54.4%，現在糧價只會更高。如果土耳其改從美國或澳洲進口小麥，成本將大幅提高。即使戰爭明天就結束，烏克蘭的栽種季也已受到干擾，將衝擊今年的收穫量。

聯合國糧食計畫署負責採購穀物及糧食，援助貧窮國家。去年共買進140萬公噸小麥，70%都來自烏克蘭及俄羅斯。在戰爭之前，由於加拿大、美國及阿根廷的收穫不佳，採購價格已經上漲30%；最近糧價又告飆漲，使該機構援助貧窮國家的能力更差。

專家指出，糧食上漲將引發政治動盪。上次麥價大漲是在2007-08年，主因澳洲及俄羅斯等國歉收，曾引發全球近40個國家的抗議行動；2009-10年穀價大漲，也被認為是「阿拉伯之春」運動的導火線。

埃及三分之二的進口小麥來自俄羅斯。埃及官員表示，小麥庫存量可以支持到6月中，而埃及本地的小麥將於4月中收成。政府補貼的麵包價格如果上漲，及糧食價格進一步上漲，都可能使社會動盪的威脅升高。

全球各地小麥庫存量都相當緊俏，中國大陸及南韓也在各地大肆購買玉米。歐盟各國農業部長討論是否允許農民將10%的預留農地投入生產。

分析家指出，正因為不清楚這次危機會持續多久，因而帶動糧價上漲，市場擔心糧食供給問題不可能在短期內解決。

烏克蘭 俄羅斯 澳洲

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